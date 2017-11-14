



從主營業務來看，康師傅的方便麵和飲品均獲持續增長。「康師傅做到這個成績是一貫努力的回報。」快速消費品行業分析研究員朱丹蓬認為，近年來，康師傅在輕資產運營、品牌打造及產品創新上有諸多新突破，促使其業績實現穩步提升。











實際上，經過25年的發展，康師傅的成長亦是產業的晴雨表。「康師傅作為行業領導者，在這多變的時代中，將仍以推動產業的發展為己任，並致力建構產業更輝煌的未來。」康師傅在其第三季度業績報告中表示。







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興證國際證券研報曾指出，康師傅上半年全品類銷售回暖，二季度凈利有大幅增長，下半年公司將持續發力產品組合優化市場策略，銷售有望持續回暖。





根據公告，康師傅前三季度收益482.54億元，同比增長5.91%，本公司股東應占溢利19.38億元，同比增長37.91%。







康師傅由方便麵及飲品為兩大業務支柱。尼爾森數據顯示，2017年第三季度，方便麵市場整體銷量增長3.3%，銷額增長6.9%，呈現結構升級態勢，中國飲料行業銷量同比增長11.8%，銷額同比增長12.2%。









康師傅的方便麵業務在消費市場上仍穩居領先地位，2017年第三季度，該業務收益為67億元，占集團收益的34.07%，同比增長3.79%，銷量佔市場的44.2%，銷售額則佔比高達50.3%。康師傅的飲品業務第三季度整體收益為126.69億元，占集團總收益63.84%，旗下果汁品牌及百事純果樂品牌銷量據市場第二位，包裝水占銷量據市場第三位。





朱丹蓬認為，康師傅的可持續發展能力增強，是得益於輕資產運營模式的轉型。今年7月，康師傅控股公告宣布擬售賣五個飲料生產企業，站到了輕資產模式運營的隊伍中。







有分析人士指出，企業向輕資產運營轉型也為了向產業鏈上游轉移、向高附加值端轉移，從而提高企業資金的周轉效率、減少資產投資沉積的時間風險。





康師傅在其第三季度業績報告中介紹，集團2017年9月30日，現金及銀行存款為137.52億元，較2016年底增加35億元，保持充裕現金持有量，同時，凈負債與資本比率為-0.18倍，較2016年底降低0.5個百分點。





康師傅的可持續發展能力提升亦得到了資本市場的認可，11月13日，其股價報收於12.5港元/股，公司市值為701億港元，而在2017年伊始，其股價尚不足10港元/股，11個月以來，康師傅的股價實現穩步上漲，亦為投資者帶來穩健回報。





目前，行業仍存在諸多挑戰。康師傅三季報顯示，受到白糖、PET粒子和紙材等主要原材料價格上漲的影響，第三季度毛利率同比下降0.94個百分點至32.50%。







為應對挑戰，康師傅亦提出對策——未來將繼續積極推動通過產銷協調優化與調整產能配置, 挖掘供應鏈合理化的潛力，有效推動輕資產與資產活化工作；順應渠道碎片化的快速發展，引發更多元化的通路建設與經營優化，透過借力使力的方式，有效達成雙贏；通過組織扁平化的調整, 搭配多樣科技流程優化，服務共享機制與組織優化的多樣舉措來簡化管理與費用的精準控管，發揮平台效應與綜效，繼續開發多品牌多品類合作機會，實現雙贏。





瞄準中高端 大企業有大擔當

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隨著消費市場的升級，康師傅在鞏固核心產品之外，重點發力中高端產品市場，並在創新產品品類上做了更多嘗試。





以方便麵業務為例，據康師傅方面介紹，自2016年起，康師傅陸續推出以「少添加、濃郁、美味、健康、營養」為訴求的熬制高湯系列，其中，第三季度拓展的「豚骨系列」銷量持續走高，同步上市的新口味「藤椒豚骨」熬制高湯系列產品及口味持續受到消費者歡迎，整體銷量亦不斷攀升。此外，康師傅創新產品「DIY面」在不久前落幕的方便食品大會上斬獲「2017年方便食品創新大獎」。





「康師傅作為整個中國方便麵的龍頭，他的業績也是中國方便麵的晴雨表。」朱丹蓬認為，康師傅帶領行業從打「價格戰」轉為打「品質戰」，作為方便麵行業的「一把手」，康師傅肩負起方便麵行業發展的責任，為行業發展起到了很好的引領作用。









2017年8月，康師傅成為中國航天事業合作夥伴。前不久，康師傅在天津新落成「夢想探索樂園」，而這正是康師傅打造的食品安全與航天科普教育基地。11月9日，康師傅舉辦「飲水思源再創輝煌——中國航天合作發佈會暨食安檢測中心簽約儀式」，康師傅聯手天津開發區，投入巨資在天津打造國家級食安檢測中心。「在航天標準之下，將有助康師傅進一步提升在食品安全管理方面的科技含量，最終使升級后的食安管理水平以更大的回饋力度造福消費者。」康師傅控股執行長韋俊賢在發佈會上表示。









康師傅相關負責人介紹，2014年，康師傅在上海投資5億元設立具備國內領先的檢驗檢測技術和設施的「創新研發與食品安全研究中心」，在全國各地設立了超過3000人的食品安全與品質管控團隊，每年對原材料及產品的檢測指標超過1500項，檢測次數超過350萬次，平均一天有一萬次的檢驗在進行，從而確保食品安全。







今年恰逢康師傅25周年，行業人士認為，康師傅今年在國際化品牌打造上發力明顯，不僅與女排、NBA、CUBA、馬拉松等重量級運動賽事的深入合作，還與迪士尼、一帶一路國際會議合作，有效建立高端品牌形象。





人民日報」一帶一路「媒體合作論壇現場





在其第三季度報告中提出，將在鞏固革新的發展道路上，堅持現金為王，善控資本支出，推進資產活化；聚焦長青，發展高端；以多價格帶的產品組合鞏固市佔，同時持續創新滿足消費升級；加強品牌建設、渠道布局多元化；通過內外部嚴控，加強食品安全建設。