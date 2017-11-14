



在中國，要知道哪些資產能夠投資，哪些理財產品最火熱，除了看官方發佈的數據和專家分析之外，另一個獨特的「風向標」就是大爺大媽們。





每當黃金和股市火熱時，都能看見大爺大媽們搶購的場面。去年4月9日，大爺大媽們紛紛來到銀行網點前，或坐馬扎，或打地鋪，為的就是第二天能搶到銀行的「好東西」。因為第二天，就是2016年首期電子式儲蓄國債就要開售了。





▲圖片來源：視覺中國





投資者除了可以在網點櫃檯進行購買外，也可通過指定銀行的網銀購買。當時總金額400億元（3年和5年期各200億）的國債很快售罄，特別是網銀簡直稱得上秒殺。







但是，一年半之後的今天，搶購國債的大爺大媽們可能要哭了。雙十一剛過，債市也迎來了「打折季」。





自10月上旬以來，債市便跌跌不休。其中，十年期國債期貨主力合約T1803價格從95元左右下跌到了今天的最低點91.83元，而這些國債當時發出來的時候，可是要賣100元的，相當於一張債券就要虧8元錢左右，而國債的票面利率遠不足以彌補這麼大的虧損。





▲T1803今年10月至今的走勢





同時，今天十年期國債現券收益率一度突破4%，而上一次還是在2014年10月，不過，其收益率之後回落至3.98%。











此外，從十月開始，五年期國債期貨主力合約TF1803也出現了同樣的走勢，從98元左右下跌到了今天的最低點95.835元。





▲TF1803今年10月至今的走勢





而五年期國債現券收益率也幾乎破4%。









就在昨天，10年國債收益率大幅上行至3.98%，刷新逾三年新高，10年國債期貨主力合約盤中最大跌幅達0.67%，期價繼續刷新歷史新低。





但是，將國債的走勢和今天國家發佈和經濟數據對比，很多人感到不解。因為，從基本面來看，近期公佈的經濟數據實質上對債市利好多於利空。





今天（11月4日），中國10月經濟數據公佈，工業、消費、固定投資和房地產全線回落。





在經濟和金融數據不及預期的情況下，國債是很好的避險資產，但這兩天國債還是跌成這樣，有投資者表示不解。





▲圖片來源：視覺中國







據中新經緯14日報導，平安信託固定收益部投資經理朱俊磊向稱，債券市場長端利率有明顯的估值錯誤，是本次債券市場劇烈調整的根本原因。此外，再加上投資經理的投資偏好普遍調整較慢，本應提前到來的緩慢調整被壓縮至最後兩三個月，也導致了這輪債市大跌。





朱俊磊還稱：





還有一個原因則是，截至10月，今年銀行買的非金融債已經超過去年全年了，和2015年全年都差不多了，這意味接下去兩個月沒有援軍了。四面楚歌，就有人開始逃了，最後兩個月會有激烈的調整。





此外，還有分析稱，債市低迷，與經濟去槓桿不無關係。在維持穩健中性貨幣政策，維護流動性基本穩定的基調下，今年以來，貨幣市場流動性難言寬鬆。評級機構東方金誠研究發展部副總經理王青告訴每日經濟新聞（微信號：nbdnews）記者，2017年以來央行貨幣政策維持穩健中性的操作目標，市場流動性基本維持緊平衡狀態，使得債券市場需求端較弱。





債市低迷也是M2增速較低的原因之一，走弱的債市可能降低金融機構債券投資的積極性。昨天央行公佈今年10月金融統計數據顯示，廣義貨幣（M2）同比增長8.8%，增速分別比上月末和上年同期低0.4個和2.8個百分點，再度刷新歷史新低。此外，10月新增人民幣貸款6632億元，較9月數據近乎「腰斬」。其中住戶部門中長期貸款（主要是居民房貸）增加3710億元，不僅環比少增1076億元，同比也少增1181億元。





據中國證券報報導，市場人士認為，當前影響債市的核心因素仍然是基本面和政策面，在經濟平穩短期難證偽、通脹預期升溫、監管擔憂難消的環境下，利率債調整依然難言結束，尤其市場情緒脆弱可能導致市場再度加速下跌。但在經歷10月以來的大幅調整后，利率債配置價值繼續提升，商業銀行增持跡象較明顯，倘若經濟數據明顯回落、配置力量逐步顯現和金融監管落地信號出現，交易性機會仍值得期待。







每經編輯 王嘉琦

每日經濟新聞綜合

每經網、中新經緯、中國證券報等

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