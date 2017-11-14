？？？ BOE（京東方）集團副總裁、健康服務事業群再生醫學研究院院長常德華在下午進行的健康服務論壇上發表演講。（京東方供圖）

經濟日報-中國經濟網武漢11月14日訊 「京東方全球創新夥伴大會·2017」今日在武漢開幕。BOE（京東方）集團副總裁、健康服務事業群再生醫學研究院院長常德華在「健康服務分論壇」上介紹了再生醫學產業化發展。她說，再生醫學產業鏈分為上游、中游、下游。上游在我國有幾大細胞庫，這部分相對容易和成熟一些；中游是產品的研發和製備，這部分稍微困難一些，首先要在硬體上具有滿足製做產品的條件，並且還要有先進的工藝流程，可以在GMP標準的房間裏面製備細胞；另外一個是下游產業，包括臨床應用及產業化以及美容、抗衰老的一些產品。如果中游沒有過硬的研發和產品，嚴格的質監、質控，將很難完成其下游產業鏈。

以下是發言實錄：？

各位尊敬的來賓大家下午好！再生醫學是指運用生物學及組織工程學的理論方法，製造出結構和功能正常或接近正常的組織和器官，以取代機體損傷的部分。2007年Dr.Martin Evans用ES細胞研究獲得諾貝爾獎，2012年Dr.Shinya Yamanak用IPS細胞取得了進一步的研究成果。我們回顧一下再生醫學的基礎研究，它不斷的深入，這樣的話就推動它的臨床應用以及產業化發展，打下了一個良好的基礎。特別提一下，2004年在日本的醫療機構第一次通過使用患者的大腿骨骼肌肌母細胞製成細胞膜片並移植到左室心臟。2006年日本公司已經上市了兩種再生醫學產品，一個是再生醫學皮膚產品，另外一個是再生醫學軟骨產品，這兩種產品的上市，都是把細胞種植在支架上面，不能完全稱之為幹細胞的產品，應該稱之為組織工程學的產品。

下面我們從這個幻燈片當中，我們可以看到，在再生醫學的基礎研究方面，已經非常的深入，已經有非常優秀的paper進行發表了，這個可以進一步為臨床轉化及產業化奠定一個非常好的基礎。全球再生醫學與幹細胞產業市場規模即將達到千億美元規模，藍色代表全球產業市場規模，紅色的是我們中國市場規模，可以看出我國在再生醫學領域還有很大的進步空間。另外一個比較重要的是國家的政策，因為我們的基礎研究相對於國外的研究，還是比較薄弱的，我們國家之前對再生醫學的轉換，時而放開、時而收緊，在2012年國家針對幹細胞又出台了一個草案，同時國家又批准了30家可以用於幹細胞臨床研究的醫院，我們可以看到國家在政策方面進行了一定的放寬。

再生醫學產業鏈，分為上游、中游、下游。上游在我們的國家大家已經知道有幾大細胞庫，這個因為相對來說還是容易和成熟一些，而中游就是產品的研發和製備，這個稍微困難一些，首先要在硬體上面具有滿足製備這些產品的條件，然後要有先進的工藝流程，可以在GMP標準的房間裏面製備細胞，稱之為中游。另外一個是下游，是臨床應用及產業化，如果中游沒有很過硬的研發和產品，很嚴格的質監、質控的話，是很難完成它的下游產業鏈。一些美容、抗衰老也歸結為它的下游。再提一下中游產業鏈，中游要有一些技術，在京東方的話，我們就有一個核心的技術，就是東京女子大學的一個團隊發明的細胞膜片製備技術，並且這項技術在臨床上的應用不斷的開展。京東方上游可以完成細胞的採集以及細胞的儲存，我們京東方有一個小小的細胞庫，我們離明德醫院很近，我們可以採用它生產以後臍帶等組織，然後提取臍帶間充質幹細胞，進行儲存，這可以理解為是我們的一個上游。中游剛才已經講了，我們再生醫學研究院一共是2000平米，用於再生醫學的產品的製備。下游我們跟一些有資質的醫院，像北京阜外醫院、鄭大一附院等來合作。將來我們可能做一些美容的下游產業。目前，京東方再生醫學研究院有一個2000多平米的臨床醫學轉換醫學中心，我們在臨床醫學轉換中心，利用不同的組織來源獲取細胞，包括臍帶、骨髓、視網膜上皮細胞來做成細胞膜片，跟有資質的醫院一起來做幹細胞臨床應用研究。隨著我們需求的增加，我們可以開展大批量的生產，京東方在合肥、成都等的醫院建立大型醫院，我們會在醫院旁邊規劃建立更大的再生醫學研究院，並且我們會用全自動化的生產設備，然後應用於臨床研究。

這張圖片顯示的就是我們今年8月竣工，9月投入運營的再生醫學研究院全景圖，大家有時間可以來參觀和指導。在2000平米的再生醫學研究院裏面，我們有細胞製備中心，這裏面可以製作符合國家標準的再生醫學產品，當然我們還有嚴格的質量控制和管理。產品的製備是按照國家的標準來執行，我們每一步都會有嚴格的檢查。研究院地下一樓，是我們的再生醫學基礎實驗室和質檢中心，質檢中心除了用於內部檢測以外，我們還會作為第三方的檢測區域，同時還可以開展基因檢測。因此我們不僅對我們自己的產品，我們還可以接受外來樣品的一個檢測。下面就是講一下我們的核心技術細胞片技術，應用智能培養皿，收穫完整的膜片，不需要支架，細胞膜片保存有細胞外基質及連接蛋白，移植時不用縫合，細胞膜片中細胞與細胞緊密相連，細胞功能良好。這個在再生醫學研究院已經製備成功，當細胞鋪滿溫度培養皿的時候，通過降溫，可以在30分鐘內獲取細胞膜片。這些膜片對於視網膜的修復，重症心力衰竭的治療等。我們對已經培養出來的細胞膜片作了電鏡檢查，它的線粒體，以及細胞跟細胞之間的結合，都是符合預期的。這個是我最後一張幻燈片，我們想本著共創共贏的理念，來真心的尋找我們的合作夥伴，首先是科研機構、包括國內外的，你們可以落在我們的這個產品上。甚至你們如果需要哪種產品的話，我們也可以給你們製備，另外相關的企業，包括國內的企業，國外的企業，都可以利用我們的這個平台，作為窗口在我國推廣你們自己的產品，我們的平台是開放的。我們致力打造國際化的隊伍，現在京東方再生醫學研究院集中了國內外的優秀人才，我們也希望更多的國內外的優秀人才來加入我們這個團隊。當然，我們有一些符合臨床標準的產品，都可以在這裏製備。另外京東方還有很大的醫療資源，比如目前我們北京的明德醫院以及明年即將營業的合肥醫院。隨之我們還會也成都、武漢等一些醫院。不管是國內的企業、國外的企業，你有技術的話，可以落在我們的這個平台上，也可以和我們一起開發這個技術，實現臨床的轉換，對於組織工程學的產品，我們可以申請CFDA，而對於幹細胞的產品，我們等待新的國家的政策的出爐。共創共贏是我們的理念，然後造福人類是我們崇高的不滅的信念，我們願意跟大家攜手，把我們再生醫學的產品，臨床的轉換推向更高的深度，我們期待大家的加入。謝謝大家！