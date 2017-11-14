？？？ BOE（京東方）集團副總裁、智慧系統事業群首席技術官姜幸群在下午進行的智慧系統論壇上發表演講。（京東方供圖）

經濟日報-中國經濟網武漢11月14日訊 「京東方全球創新夥伴大會·2017」今日在武漢開幕。BOE（京東方）集團副總裁、智慧系統事業群首席技術官姜幸群在智慧系統論壇上表示，在物聯網產品系統中，除了產品功能以外，數據與智能將是核心所在，所以人工智慧與大數據技術為代表的軟性能力，成為我們智慧系統創新的關鍵所在。

以下是發言實錄：

大家好，很高興與各位在這裏見面，我是京東方智慧系統事業群CTO姜幸群，負責人工智慧與大數據R&D中心，今天跟大家分享的主題是《智慧系統·AI》。

我們BOE在轉型成為物聯網企業。剛才我的同事們已經給大家介紹了像畫屏和電子標籤這樣帶有物聯網特色的產品和解決方案，相信大家能夠感受到BOE戰略轉型帶來的新氣象。

在物聯網產品系統中，除了產品功能以外，數據與智能將是核心所在，所以人工智慧與大數據技術為代表的軟性能力，成為我們智慧系統創新的關鍵所在。大家都能感受到，當下是AI的熱潮，人工智慧正在經歷第三次快速發展的時期，在我們京東方智慧系統的事業中，AI技術如何發揮作用，以下我結合畫屏和零售的業務給大家作一個簡要的分享。

在開始之前，先給大家簡單介紹一下人工智慧與大數據R&D中心，這個中心成立於2016年7月，是京東方智慧系統事業群的核心技術平台，在過去1年多的時間里，中心在人工智慧與大數據方向啟動了一系列的研發項目，尤其是在針對零售和車聯領域的產品應用。團隊發展也比較快。

從人工智慧與大數據技術應用的覆蓋來看，目前主要聚焦在智慧零售和智慧車聯兩個版塊，但從長遠來看，智慧能源和製造服務對人工智慧和大數據也會有較多的需求，尤其是隨著能源互聯網和工業物聯網的不斷發展。

目前中心在人工智慧方面，主要聚焦在視覺技術和人機交互兩個方向，大數據方面目前主要是技術應用。現在已經有多個研發項目在進行。

以上是對人工智慧與大數據的背景介紹，接下來結合實際的業務，和大家分享一我們在人工智慧與大數據方面的所想所為。

我們先從畫屏說起。關於畫屏，剛才大家已經聽了很多很精彩的演講。我們想一想，畫屏這個產品的意義究竟在哪裡呢，在我們的理解看來，它的意義在於我們嘗試去構建用戶與數字藝術之間的最短距離。

如何理解這個最短距離？畫屏搭建了用戶與數字藝術之間的橋樑，作家上傳作品，用戶欣賞作品。

如果說畫屏是欣賞數字藝術的途徑，事實上還有很多其他的途徑，固定端的電視和PC，移動端的筆記本和pad，還有手機，都能夠成為欣賞數字藝術的通道，是畫屏的競爭通道。畫屏要成為我們身邊的藝術館，需要成為用戶與藝術之間的最短路徑。我們所研發的技術，都要服務於這一個目標。

BOE有很多很棒的顯示技術，能夠應用在我們的畫屏上，使得這一個顯示窗口，是最適合展現數字藝術的一個平台。不過這些技術仍然在顯示技術的範疇，不是我們今天要談的重點。在這裏，我想先給大家展示幾項基於人工智慧的圖像的智能處理技術，大家先睹為快。

我們看看這條路徑的兩頭。在左面，人工智慧技術要解決一個重要問題是用戶與畫屏之間的互動問題。在這裏，大家先看一段視頻。

看起來未來的畫屏可能是一個以數字藝術為專長的智能機器人，我們的人機交互技術的目標是要讓用戶與畫屏之間實現零距離的互動。在這一方面，我們未來還有大量的技術研發的事情要做。

我們再看看另一頭，畫屏是數字藝術作品和藝術家舞台，構建數字藝術生態對於畫屏很重要，這也是我們與眾多的藝術機構，藝術家，個人創作者積極開展合作的原因。在這個數字藝術生態的構建中，人工智慧與大數據技術也會起到重要的作用。這是我們為畫屏開發的大數據分析系統，通過對用戶和作家的數據分析，畫屏可以知道用戶喜愛什麼樣的作品並向他推薦，作家通過畫屏可以知道自己什麼樣的作品更受用戶喜愛。

在畫屏的這條路徑上，我再和大家分享一個技術成果。這裏左邊是拍攝的普通照片，右邊是畫家創作的山水畫，我們AI技術可以系統地學習這個這幅畫的風格，然後把它應用在照片上，這就是AI自動創作出來的作品。如何讓用戶與藝術家之間的產生活躍的互動，是未來的AI技術需要去努力的方向，這裡有很多事情可以做，有非常大的想像空間。

畫屏的成功，在於最短路徑。我們的技術創新時刻在開拓和維護這一條最短路徑。

以上是我們對畫屏與AI技術的分享。接下去再說說零售與AI。由於物聯網的滲透，傳統零售正在經歷技術帶來的變革，主要會體現在兩個方面，一個是用戶購物行為和購物體驗將會改變，另外是商家的運營與管理會進一步的智能化和物聯化。

以商超場景為代表，物聯網與人工智慧技術的滲透將持續進行。我們今天討論的電子標籤就是一個具體的技術變革點。與此相呼應，我們的AI技術針對零售場景，也在研發一些零售物聯網解決方案。由於時間的原因，我在此與大家簡要分享幾個技術成果。

這是我們計算機視覺團隊研發的智能貨架管理解決方案。當商品在貨架上被擺放到錯誤的位置時，會被自動識別出來併發出糾正提醒。當貨架上的商品數量過低時，也會及時提醒後台管理人員。

這是我們的智能購物車解決方案，擺放到購物車裡的商品會被自動識別出來添加到購物清單里，當貨物從車中取出后，也會自動地從清單中消除。用戶通過購物車就能夠完成結算與支付的動作。

這是我們商超室內定位的解決方案，通過VSLAM技術，可以把用戶所在位置實時定位出來，這個技術可以用於商超的智能導購，幫助用戶便捷地找到自己想要的商品。

最後我們再說說車聯。BOE在原來車載顯示器件的基礎上，大力打造系統級產品能力。軟硬融合的垂直解決方案，在定製化和成本方面都會有很大的優勢，未來有可以能夠改變一些產業的生態格局。

這張圖給出了目前我們車聯團隊在做的一些產品和解決方案。在這裏，我們把ADAS和車載HUD給大家簡單介紹一下。

我們自主開發的ADAS系統，能夠識別行人和車道線，在車偏離車道線的時候會報警，並且能夠測算前車的距離，在距離過近時也會報警提醒。

我們的車載HUD系統，採用了雙層的顯示，可視範圍在行業里處於領先。

我今天要分享就是以上這些內容。我相信通過今天的分享，大家對智慧系統的產品與技術有了更多的了解，也能夠感受到智慧系統創新的力量。

IPC是創新夥伴大會，我們在產品和技術創新方面要取得更大的成功，需要與各界的同仁攜手合作，這是一個生態的時代，真誠期望與大家能夠在BOE智慧系統的事業中有更多的合作機會。

謝謝大家！