馬來西亞作家朵拉：華文文學是我的精神故鄉北京新浪網 (2017-11-14 20:18)
？？？？馬來西亞作家朵拉（右四）講座、畫展、研討會系列活動在穗啟幕 索有為 攝
中新網廣州11月14日電 (記者 索有為)為期一周的馬來西亞作家朵拉講座、畫展、研討會系列活動，11月14日在廣東外語外貿大學啟幕，朵拉說：「華文文學和水墨世界是我的精神故鄉。」
朵拉是著名華裔馬來西亞作家，原籍福建泉州，已出版個人文集49本。現為中國內地《讀者》雜誌簽約作家、鄭州《小小說傳媒集團》簽約作家、世界華文微型小說研究會理事、世界華文作家交流協會副秘書長，福建華僑大學、泉州師院、莆田學院客座教授。
據了解，文學創作之餘，朵拉也進行中國畫創作，其中以花鳥蟲魚題材居多，她在世界各地舉辦圖畫個展及聯展60餘次，國畫作品被廣泛收藏。
主辦方表示，此次活動意在展示馬來西亞華文作家的文學藝術創作實力。海外華人華僑熱愛中華文化，中國國力日漸強大，讓他們自豪感倍增。另一方面，以中華傳統文化為基礎的中國文化軟實力也影響力大增，對於與「一帶一路」沿線國家的溝通往來，起到了不可替代的互聯互通作用。
此次活動由廣東外語外貿大學、中國文藝評論(暨南大學)基地、廣州市文藝評論家協會、廣州畫院等單位聯合主辦，KTK藝術空間協辦，廣東外語外貿大學中文學院、廣東外語外貿大學創意寫作中心承辦。
馬來西亞拿督許廷炎、廣東作協主席蔣述卓、廣東華僑博物館館長王明惠、花城出版社社長詹秀敏、廣東省文藝評論家協會專職副主席梁少鋒，以及從新疆、天津等地專程赴會的30多名各界人士出席開幕式。(完)
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