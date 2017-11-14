？？？？喇嘛寺隧道右線大里程貫通。 李明泉 攝

中新網成都11月14日電 (劉忠俊 李明泉)記者14日從雅康高速公路C17標項目部獲悉，經過施工人員全力奮戰，雅康高速甘孜州境內的喇嘛寺隧道右線大里程(康定方向)成功貫通。

當日凌晨4時18分，由中鐵隧道股份施工的雅康高速公路C17標喇嘛寺隧道右線大里程實現貫通。雅康高速公路C17合同段喇嘛寺隧道線路由於洞口氂牛溝邊坡為泥石流滑坡體，原隧道整體線路向山體內平移距離約100米後主要工程量為喇嘛寺隧道、冷竹關大橋施工任務，調整后的喇嘛寺隧道長度為3228米。

喇嘛寺隧道施工是2015年4月開始在山體一側新增加一條240米的繞洞進入到連接喇嘛寺隧道的130米支洞后，2015年12月16日開始在喇嘛寺隧道N5K109加100米處挑口向大里程康定方向進行開挖，掘進2628米后出洞。

遠眺喇嘛寺隧道施工便道16道彎。 李明泉 攝

遠眺喇嘛寺隧道施工便道16道彎。 李明泉 攝

該隧道集多工序和多工種聯合的地下綜合作業施工，在狹窄工作面進行大規模進料和出渣運輸，施工工序複雜艱巨，便道艱險。且因埋深較深，施工中岩爆經常出現，給施工安全以及施工進度帶來了一些影響。為加快喇嘛寺隧道施工進度，施工過程中項目施工方採取科學、先進的地質勘察探測方法和預報方法來確保施工環境的安全性，採取錨桿加固圍岩、清除危石、噴霧射水、超前應力解除法等技術措施有效解決了岩爆問題。針對洞口段剩餘工程全部為Ⅴ級圍岩地質情況，喇嘛寺隧道剩餘工程採用三台階施工方法，採用超前小導管加鋼支撐的支護出洞，保證了施工安全，目前已累計掘進2666米。

喇嘛寺隧道貫通后，為有效解決隧道通風效果和踏勘冷竹關中橋確定施工方案提供了極為有利條件。目前喇嘛寺隧道開挖小里程方向剩餘600米未施工，喇嘛寺隧道右線襯砌於2016年3月31日開始施工，現已完成襯砌2010米。

雅康高速起於雅安市，西經天全、瀘定，止於甘孜州康定市菜園子，全長約135公里，設計時速80公里/小時，全線海拔高差達1900米。通車后，成都到康定只需4個小時就可到達康定，是目前國內橋隧比最高、施工難度最大的高速公路之一。(完)