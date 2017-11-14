中新網重慶11月14日電(馬佳欣)「糖尿病的危害主要體現在各種嚴重的併發症上，其中高血糖對血管的危害會造成糖尿病視網膜病變等糖尿病眼部併發症，嚴重者或可致盲。」14日，在世界糖尿病日之際，重慶格林醫院糖尿病診療中心主任劉紅娟提醒患者，要定期進行眼健康檢查，早發現，早治療，及時擺脫失明威脅。

據了解，中國約有1.1億名糖尿病患者，約佔中國成年人總數的1/10。約1/3糖尿病患者(約3700萬)有糖尿病視網膜病變(糖網)，其中又有1/3(約1200萬)面臨失明的風險。糖尿病病程越長，患糖網的機率越高，病程超過20年的糖尿病患者中，幾乎所有1型和超過60%的2型患者均患有不同程度的糖尿病視網膜病變。

47歲的王麗因為雙眼前反覆雲霧狀混濁、雙眼泛紅前往就診，經診斷為糖尿病引起的糖尿病視網膜病變，醫生建議患者進行住院治療。但王麗認為只要降低血糖就能好轉，不願配合治療。半年後，突發雙眼前大片雲霧遮擋，眼睛出血，實力急劇下降，錯過就診時期，導致雙目失明。

「糖尿病致盲的原因主要是患者對糖尿病的危害認識不足，忽視醫務人員的指導，在確診糖尿病後，從來不進行眼底等併發症篩查，或認為檢查一次眼底正常后就可以一勞永逸，忽視了定期複查。等到視力下降時，很可能已經錯過了治療的最佳時間。「劉紅娟說道。

據劉紅娟介紹，早期糖網病對視力影響不大，很難察覺，但到了晚期，高血糖引起的改變，易導致血管內皮細胞功能異常，使血視網膜屏障受損，進而引發視網膜出血、滲出，嚴重者會導致雙目失明。

如何預防糖尿病視網膜病變？劉紅娟說，糖尿病患者要謹記兩點，第一，嚴格控制血糖和血糖波動、血壓和血脂，嚴格禁煙可以降低糖尿病併發症的發生和發展，預防其對視網膜的有害影響。第二，定期進行眼底檢查，及時發現視網膜病變，根據病情所處階段採取適當治療可以延緩視力下降、失明的風險。

」糖尿病患者應至少每半年進行一次眼底檢查，這樣才能確保在病變初期就能及時解決問題；而針對血糖控制不好的患者，則需3個月甚至1個月複查一次眼底。「劉紅娟稱，如果能夠嚴格地控制血糖，及時接受眼部檢查和治療，糖尿病致盲的可怕後果90%可以預防的。