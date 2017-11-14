16日起強冷空氣將影響我國中東部 部分地區降溫超過12℃北京新浪網 (2017-11-14 20:18)
【環球網綜合報導】據中央氣象台消息，受強冷空氣影響，16日至18日我國自北向南將出現一次大範圍大風降溫及雨雪天氣過程。中東部大部地區氣溫將下降8~10℃，部分地區降溫超過12℃，地面最低溫度0℃線將於19日凌晨南壓至沿淮一帶地區。
內蒙古東部、東北地區大部有小到中雪或雨夾雪，其中吉林東部有大到暴雪。另外，15日夜間至17日，新疆北疆沿天山地區有小到中雪或雨夾雪，局地有大雪。
未來三天，西南地區東部、江漢、江淮、江南、華南等地多陰雨天氣，量級以小到中雨為主，江南北部局地有大雨。
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