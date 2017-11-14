攜程內部信通報虐童案最新進展：園方主要責任人已刑拘，兩名攜程高管已停職｜新京報財訊北京新浪網 (2017-11-14 20:19)
新京報快訊(記者朱玥怡)11月14日，攜程向內部全體員工發佈一封郵件，公佈目前攜程親子園虐童案最新進展：園方主要責任人已被刑拘，兩名攜程公司高層已停職。
11月8號，上海長寧區攜程親子園教師被曝虐童，並疑似喂孩子吃芥末，引發各方關注。11月9日，攜程親子園開始無限期閉園整頓。事件曝出后，攜程回應稱已與涉事人員解除合同，並已報警。
11月9日上午，上海市長寧公安分局曾就「攜程親子園虐童事件」發佈通報稱，3名親子園工作人員因涉嫌虐待被監護、看護人罪已被依法刑事拘留。
11月14日攜程內部郵件全文如下：
1.周末期間，項目組已經一對一的形式繼續陪同家長及孩子進行體檢及心理諮詢。目前，經過體檢和心理諮詢的孩子和家長已有98人次。攜程法務部分已經與多家在兒童侵害等方面有豐富經驗的法律援助機構取得聯繫，將為員工增加法律援助及訴訟方面的支持。
2.11月13日，園方主要責任人鄭某(女)已經被警方刑拘。
3.同時啟動對此事件相關責任人的內審調查。目前，施琦(前人力資源副總裁)、馮衛華(現任人力資源副總裁)已停職接受調查。庄宇翔擔任HR臨時負責人。
公開資料顯示，施琦1994年畢業於上海交通大學材料專業，先後任職於上海創新房產公司、萬豪頓(亞太)有限公司和葛蘭素威康製藥集團，於2000年3月加入成立不到一年的攜程。施琦在攜程從事人力資源管理崗位，曾帶領團隊創立了攜程大學。
編輯：艾崢 校對：郭利琴
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