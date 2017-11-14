北京這天兒越來越冷了，都在裹緊衣服盼著暖氣熱起來。對正在歐洲參賽的男乒來說，小夥子們的狀態看上去跟這天氣一樣「入了冬」。剛剛結束的德國公開賽中，除馬龍外的國乒全主力出戰，卻無一人打進決賽，狀態堪憂。

男乒的整體低迷是從6月底的中國公開賽開始的，馬龍、許昕、樊振東同時退賽。德國雙雄會師中國公開決賽，奧恰洛夫最終4比3戰勝了老大哥波爾。

如果說中國公開賽還能歸入「冷門」的話，那最近在世界杯和德國公開賽的相繼失利，不得不讓外界開始擔憂男乒到底出了什麼問題。一直跟隊採訪的央視記者李武軍也感慨：「國乒成績下滑，毫無疑問，訓練一定出了問題，需要反思的人太多了。」

成績到底下滑到什麼程度了呢?此前的男乒世界杯，林高遠手握6個賽點被36歲的波爾逆轉，隊長馬龍也罕見地浪費賽點不敵波爾。再來看看德國公開賽，8人出戰只有樊振東1人打進4強。張繼科首輪出局，許昕8強賽被李尚洙4比0橫掃，林高遠世界杯后再遇波爾從3比4輸到了1比4，樊振東則在半決賽中3比4不敵奧恰洛夫。

很長一段時間，國乒內部有個不成文的規定，大賽第一目標是外戰不能輸。但今年，男乒4大奧運主力已經輸了8場外戰。算上第5人林高遠的話，這個數字會增加到13場。要知道在這之前，樊振東連續3年98場外戰不敗，馬龍更是保持著4年半180場外戰不敗的紀錄。

競技體育，輸贏很正常，但大家集中在一段時間輸球就有些不太正常了。客觀層面講，男乒近來潰敗有很多原因：比如新換了塑料球;比如首次參加世界杯的林高遠經驗不足，決勝局10比4領先還能被波爾逆轉;比如隊員們剛打完一輪乒超又飛到歐洲，時差和狀態都會受影響;比如奧恰洛夫在世界杯奪冠后，狀態和信心正爆棚等。

客觀聊完聊主觀，男乒此前可不是這樣輕易被打垮的。今年世界杯后，國際乒聯主席維克特稱國際乒壇格局正在發生變化，男乒差距正在明顯縮小。被縮小的原因有不外乎以下幾個：國乒停滯不前、他人努力進步，亦或兩者兼而有之。

4個多月前，國乒總教練劉國梁去職，傳聞擬實行扁平化管理的國乒隊將有一系列變動，只是至今沒有確切消息，一定程度也會給隊員造成影響。德國公開賽期間，前德國隊主教練普勞澤一直在場邊觀戰，在他看來中國隊技術還在，但狀態讓人很不安，隊員們比賽時不能完全投入和發揮。

縱觀國乒這麼多年起起伏伏，善於發現、解決、總結問題是其長盛不衰的一大法寶。其實，只要捋順關係、隊內穩定，國乒起勢速度會很快。本周，國乒隊已轉戰瑞典公開賽，能否止跌回升，就看小夥子們反思是不是及時了，否則「外戰不敗」就成了空談。

新京報體育評論員 孫海光

編輯：艾崢 校對：郭利琴