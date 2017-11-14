原標題：[領航新征程]講得透聽得懂 「衚衕黨校」受歡迎

[黨的十九大精神集中宣講進行時]講得透聽得懂 「衚衕黨校」受歡迎

——在衡水深州市

「黨的十九大報告里說，促進農村一二三產業融合發展，咱村蜜桃種植歷史悠久，環境適宜，一定要發揮這些優勢，大力發展果品和鄉村旅遊，提高老百姓的收入。現在黨的政策這麼好，咱們要努力干，加油干！」11月9日，在深州市小寺家莊村的休閑廣場上，利用午飯前的閑暇時間，村裡的「衚衕黨校」又開課了，作為「校長」，老黨員吳世晨結合村裡的實際，深入淺出宣講黨的十九大精神。

在深州市，像這樣的「衚衕黨校」有3000多個。「深州是典型農業大市，每到冬季農閑，人們就有『聚街頭』、『圍炕頭』喝茶聊天的習慣。」深州市委組織部副部長王彥章介紹說，針對這一習俗，他們在全市465個村莊建起了「衚衕黨校」，以農村街頭、農民炕頭為陣地，圍繞群眾所思所盼，採取談話聊天的形式，宣傳國家政策，共話農村發展。

黨的十九大召開后，「衚衕黨校」便成了在農村宣講十九大精神的主陣地。該市將黨性強、威望高、有熱情的「五老」（老黨員、老幹部、老模範、老軍人、老教師）和優秀村黨支部書記、大學生村官等選為義務宣講員，以宣講黨的十九大精神為核心任務，結合國家的大政方針、省市縣鄉的工作部署以及群眾的所思所盼，隨時隨地「授課」，受到農村黨員幹部的普遍歡迎。

「這幾天，我一有時間就在街上、在人多的地方，跟鄉親們講，已經講了好幾十場，鄉親們愛聽，我就更有勁頭了。」多年來，有三十多年黨齡的吳世晨，一直堅持學習黨的歷史和黨的方針政策。黨的十九大召開以來，他更是抓緊學習，並把他的學習心得講給村裡的其他黨員聽。

該市還把「衚衕黨校」搬到鄉村集市等人員密集的地方，由當地知名宣講員任講師，在鄉鎮幹部的指導下，用群眾聽得懂、記得住的家鄉話、莊稼話，生動活潑地宣傳和解讀十九大精神。同時編排通俗易懂的快板、三句半、順口溜等，用鮮活的表演形式吸引更多黨員群眾，使「衚衕黨校」每時每刻、隨時隨地都可以開講。

「我們把黨員群眾想聽、愛聽作為十九大精神宣講的落腳點，在注重理論政策宣講的同時，緊密聯繫農村農民生活實際，不斷豐富授課內容。」王彥章介紹說，宣講內容不拘泥於對報告原文或黨章原文的傳達，而是融入到村裡的大事小情中，如結合鄉村振興戰略談本村本戶的發展前景，結合土地承包到期后再延長三十年來討論未來的土地經營規劃。

「老黨員、老幹部們閱歷比較豐富，經歷的事兒也多，他們掰開揉碎了這麼一講，我們對十九大精神的理解也快也深。」小寺家莊村黨員吳洪濤聽過幾堂課後感覺受益頗深。

為使「衚衕黨校」制度化、規範化發展，把黨的十九大精神更好地傳遞到每一個角落，該市在大村選3至5個、小村選1至2個「衚衕黨校」作為規範化運行示範點，統一活動時間、地點、內容等。通過QQ、微信等社交軟體及電話和上門等方式，隨時隨地掌握各「黨校」運行情況。並把「衚衕黨校」的受眾面從黨員向預備黨員、入黨積極分子以及積極要求進步的普通百姓延伸。通過宣講增強黨組織的號召力，吸引更多有志青年加入黨組織。

「衚衕黨校」的授課方式也不斷創新，有的將報告中涉及農村農業農民的有關知識點通過漫畫形式展示出來，有的利用H5、圖文音樂等形式，將十九大報告要點提綱挈領地梳理出來，方便黨員幹部學習。（記者馬路、焦磊 通訊員 高占峰）

來源：河北新聞網