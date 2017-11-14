圖為元江特大橋施工現場 張偉明 攝

中新網昆明11月14日電 (張偉明 華佳佳)記者14日從昆明鐵路局獲悉，中老國際通道玉磨鐵路元江特大橋高達154米的最高橋墩進入基礎施工階段，這是目前世界雙線鐵路特大橋「第一高墩」。

據介紹，中老國際鐵路通道從昆明出發，經玉溪、普洱、西雙版納等州市，從中老兩國邊境磨憨-磨丁口岸出境，終至寮國萬象，全長約1000公里，待建成通車后，昆明至西雙版納州景洪市僅需3小時左右，至寮國萬象有望夕發朝至，是中國推進與周邊國家互聯互通的重要基礎設施。

中老國際通道玉磨鐵路元江特大橋是中國首次建造的大跨度上承式連續鋼桁梁鐵路橋，全長832.2米，有6個橋墩，其中最高的3號橋墩高154米，相當於54層樓房的高度，位居該類橋樑世界第一。

圖為中鐵四局集團技術人員指揮旋轉機開挖樁基 張偉明 攝

該橋所在的元江縣，海拔高470米，屬亞熱帶氣候，地處7度地震烈度區，最大峽穀風速超過40米每秒，雨季長達5個月。高溫、高地震烈度、大風和豐沛的雨量，使施工更加困難。其中，超過40米每秒的最大風速，給橋墩的穩定性和設備安全帶來巨大挑戰，常用施工工藝不能滿足技術要求。

按照最初的設計，「第一高墩」重量將超過12萬噸，加上2.1萬噸的鋼桁梁，在不通過火車的情況下，橋墩底部要承受約15萬噸的重力。施工人員對橋墩底地質勘探時發現，斷層和滑坡體較多，地質破碎，經專家論證、方案比選，主墩將採用鋼混組合雙柱式剛架墩，由兩個鋼筋混凝土薄壁空心墩間通過交叉式鋼橫聯結構組成，有效減輕橋墩自重，解決地質條件複雜的問題，為國內首創。

在建設過程中，由於該橋飛跨v型的紅河高山峽谷，兩側自然岸坡高達70度，橋面到江面高差237米，施工場地狹窄、交通不便。為了建800米的橋，施工單位先期修建了147米的鋼棧橋和15公里的繞山便道，才打通了運輸施工材料、機具和人員的「生命線」。(完)