「雙十一」網購節，西藏自治區文化廳駐村幹部通過移動終端支付幫助邊境地區夏爾巴群眾網購棉被。 胡立 攝

中新網拉薩11月14日電 (趙玉芹)14日，中國人民銀行拉薩中心支行聯合西藏自治區金融辦、財政廳、商務廳、交通運輸廳和衛計委，組織轄內各銀行業金融機構等舉辦移動支付建設工作部署會，旨在推動移動支付在便民支付領域的廣泛應用。

據悉，此次部署會公佈了「智慧城市」建設移動支付便民示範工程實施方案。該方案明確了各銀行業金融機構、中國銀聯西藏分公司和非銀行支付機構西藏分公司的職責分工，要求移動支付在公交、水、電、煤、供暖等公共事業、校園、企業園區、稅費繳納、醫療、社保等重點便民行業取得突破，進一步深化普惠金融和城鄉金融服務一體化發展。

人民銀行拉薩中心支行黨委委員、副行長李玉福會上表示，近年來，隨著國內經濟環境變化，支付方式及渠道呈現日益多樣化，移動互聯網、智能手機快速普及，居民小額支付需求持續增長，基於金融IC卡的移動支付業務正逐步成為便利生活、促進消費、豐富支付結算的重要途徑與手段。

他認為，移動支付便民示範工程是提高人民生活水平的民生工程和著力解決民生領域問題的重要舉措。所以，他希望通過此次部署會引導西藏廣大群眾開通並持續使用移動支付服務，把美麗拉薩打造成一座「智慧城市」，為下一步移動支付在西藏全轄推廣打下堅實基礎。(完)