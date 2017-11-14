圖為西安217路公交車內裝飾的楓葉。 蔡艷 攝

中新網西安11月14日電 (蔡艷 項飛 阿琳娜)14日早，公交車司機吳逢英將車輛停放到調度站，便開始整理座位上的「暖心坐墊」，收拾車廂內裝飾的紅色楓葉。每天「打扮」公交車，已經成為她工作的一部分。

連日來，西安氣溫逐漸轉冷，不少公交車已打開空調進入冬季模式。記者14日看到，這輛被民眾稱為「暖心公交」的西安217路公交車，車廂內裝飾的紅色楓葉隨著公交車的行駛而搖擺，座位上也被精心布置了坐墊，顯得溫馨而舒適。

圖為西安217路「暖心公交」。 蔡艷 攝

「之前217路沒有空調，尤其到了冬季，每天開首班車時特別冷，很多中老年乘客因為塑料座椅冰涼，寧願站著也不坐。」吳逢英說，看到這種情況后，她便自掏腰包購買材料，除了用紅楓葉裝飾車廂外，還給每個座位都加上了厚厚的坐墊。

家住西安永松路的李貴娥說，自己經常坐這輛車送孫女上學，她年紀大了，腰腿不太靈便，坐到這輛車上完全不用擔心車輛顛簸時的疼痛，孫女也經常為車裡的裝扮「點讚」。

圖為發車前吳逢英師傅在整理坐墊。 蔡艷 攝

「從2009年底便開始裝飾自己所駕駛的公交車輛，至今已堅持8年了。」吳逢英告訴記者，車廂內裝飾物會隨著季節加以變換，夏天裝飾綠葉，清涼解乏；冬天換上紅楓葉，溫暖熱情；過年時候，便換成新年主題，熱鬧喜慶。此外，為解決坐墊破損、丟失等問題，她每次買來坐墊，都要去裁縫鋪重新縫上鬆緊帶。

乘坐217路公交車上班的鄧月如說，自己所從事的工作壓力較大，每天下班乘坐這輛公交車看到裝飾的楓葉，讓自己感覺心情放鬆，暖心坐墊的設置也「褪去」了自己勞累一天的疲憊感。

吳逢英說，她還有三五年就退休了，「打扮」公交車只是想為乘客打造一個舒適安心的乘車環境，領導和同事很支持她的做法，自己也會把這件事堅持到底。(完)