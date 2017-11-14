現代快報訊（通訊員 秦公軒 程佳 記者 陶維洲）"雙十一"購物節結束，快遞量大增，延誤、拿錯包裹、包裹丟失等"後遺症"頻繁發生。結果是快遞小哥上演"速度與激情"累壞，派出所接到大量相關警情，把民警忙壞。11 月 14 日，南京秦淮警方公佈真實案例。快來看看，這些"雙十一"後遺症你遇到了嗎？

加急件遲到 1 天，快遞公司賠五百

11 月 12 日，南京瑞金路派出所接到一家物流公司報警，稱公司的一輛貨車被別人鎖了。當天正是"雙十一"貨品的送貨高峰期，這可愁壞了負責人。警方根據監控視頻發現，鎖車的人是車主王先生，便立即找到他。王先生告訴民警，他 11 月 10 日委託保險公司通過這家物流公司將車損險寄到家，王先生因著急使用車損險完成保險理賠，還特意選擇了加急服務，當時物流公司也承諾加急件會按時送到。

但是正好碰上"雙十一"快遞"堵車"，文件並未如期送達王先生手中，而是比承諾時間晚了一天才送到，所以王先生只能自掏腰包完成理賠。事後，王先生覺得自己付了 500 多主要因為物流公司的延誤，但找了物流公司沒人處理此事，所以一氣之下才將該公司的貨車鎖起來了。

民警隨後對雙方進行了調解，物流公司答應賠償王先生損失 500 元，王先生也對自己貿然鎖車的行為表示了歉意。最終，雙方經過民警調解之後達成和解。

遭投訴，快遞小哥竟要揍收件人

11 月 11 日，南京止馬營派出所接到吳先生報警，稱一名快遞小哥威脅要打他，現在就在他家門口敲門。

現代快報記者了解到，這位快遞小哥在配送的時候態度不好，關於是否送貨上樓的問題和吳先生發生衝突。事後，吳先生以態度差為由，向快遞公司投訴了這名快遞員。快遞員在知道被投訴之後很氣憤，竟直接打電話威脅吳先生，說要找人打他，還站在他家門口不停敲門。

民警趕到場發現快遞員已經離開，通過快遞公司找到這位小哥后，對方稱"要打吳先生"的話只是氣話而已。這位小哥姓王，他表示"雙十一"配送任務繁重，壓力很大，來不及送貨的情況時有發生，所以趕著送貨態度可能有些不好，但沒想到因此被投訴，導致自己扣錢，所以很氣憤。一時糊塗之下，他打電話威脅吳先生。事後，他覺得自己做得不對，所以想給吳先生當面道歉，卻沒想到讓吳先生誤會是要上門打他，鬧到了派出所。

在民警調解下，快遞員向吳先生道歉。

快遞遭掉包？原來是雲櫃出錯

11 月 11 日，南京秦淮公安分局大校場派出所接到市民李女士報警，稱包裹被別人取走了。民警了解得知，李女士收到簡訊說其"雙十一"買的東西已經寄到了，還收到一條在小區雲櫃的取貨碼。然後李女士就在雲柜上輸入取貨碼拿了包裹，回家仔細一看才發現這竟不是自己的包裹，在投訴快遞員無果后便報了警。

現代快報記者了解到，民警調取雲柜上的監控視頻后發現，李女士拿包裹的同時，還有小區里的一位業主取貨，雙方是前後腳輸入密碼，而柜子幾乎是同時打開的。民警判斷，應該是兩人拿錯了，於是立即通過小區物業找到了另一位取件的業主。

果然，經過核實，民警發現兩人的貨取錯了。民警分析，李女士小區的雲櫃可能出了毛病，導致輸入密碼后，出現了卡頓這才出現先輸入密碼的李女士的柜子后打開的情況，並不是快遞員出了問題。

警方提醒：面對"雙十一"後遺症請多一分寬容

"雙十一"后一段時間內，有關快遞的糾紛會增多，民警提醒，為了減少購物高峰期引起的快遞糾紛，應注意以下的問題。

首先，市民在購買商品以及選擇快遞之前應詢問好物流所需時間，對於急需使用的物品應盡量避免物流高峰期，避免造成不必要的損失，同時應對於貴重物品應進行保值處理。

其次，在雙十一期間由於物流運輸量較大，快遞易產生"堵車"，消費者應盡量理解，並保持心平氣和，不要斤斤計較。如遇到快遞服務態度差的問題應通過合理合法的方式維護自己的權益。

最後，收件人在簽收包裹前，一定要先檢查包裝是否完好、物件是否齊全，防止丟件和損壞，並盡量由本人簽收，減少不必要的糾紛。同時在取快遞的時候應仔細檢查個人信息，避免錯拿包裹引起誤會。

？