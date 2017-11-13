日期:11月13日，鳳凰城時間星期日，美國53歲老將凱文-薩瑟蘭德（Kevin Sutherland）最終在冠軍巡迴賽上獲得突破，贏得賽季收官戰：嘉信杯錦標賽（Charles Schwab Cup Championship），並且包攬了全年的競賽，捧起了嘉信杯（Charles Schwab Cup）。

星期天，薩瑟蘭德打出66桿，低於標準桿5桿，在鳳凰城鄉村俱樂部領先維傑-辛格和李-簡森（Lee Janzen）一桿取得勝利。

鳳凰城鄉村俱樂部是一座樹木林立的球場，這是自鳳凰城公開賽1988年搬遷到TPC斯科茨代爾之後，首次舉辦美巡賽認證的賽事。

「我甚至沒有回過神來，一切如暴風驟雨，真的很了不起，」薩瑟蘭德說，「我的意思是，這座獎杯上的名字都很了不起。我看到自己的名字也放在上邊，我難以用語言來形容，真是了不起。」

伯納德-蘭格（Bernhard Langer），嘉信杯前兩站季後賽的冠軍得主，打出64桿之後，獲得並列第12名，落後5桿。蘭格的積分排名因此滑落到了第二位，錯過了連續第四年，總共第五次贏得嘉信杯總冠軍的機會。儘管德國老將本賽季贏得了包括三座大滿貫在內的7座冠軍獎杯。

「季後賽就是這樣。」蘭格說，「陣容之中的每個選手都有機會取勝。」

53歲的薩瑟蘭德打了78站冠軍巡迴賽，這是他第一次奪冠。他開始這一周的時候積分排名第五位，這代表著他是最後一個贏得最終戰，不管他人排名多少都能奪取獎池大獎100萬美元的選手。而他因為賽事勝利獲得44萬美元。

作為冠軍巡迴賽上唯一打出59桿的選手，薩瑟蘭德這個賽季獲得15個前十名，三次排名第二，兩次排名第三。他的唯一美巡勝利出現在2002年，現名世錦賽-戴爾科技世界比洞賽。當時他打敗了自己的老朋友，現在也是冠軍巡迴賽選手的斯科特-麥克卡倫（Scott McCarron）。

「我全年都打得很好，我只是沒有找到取勝的路徑。因此贏得這站比賽，真是難以置信，」他說，「我相信我還需要兩天時間才能消化，可是現在看上去我真的不確定它已經發生了。我不斷掐自己。感覺真是很好，自從我上一次取勝，已經過去相當長時間了。」

薩瑟蘭德三輪打出198桿（69-63-66），低於標準桿15桿。他本輪零失誤，在一號洞五桿洞抓到小鳥，在七號洞五桿洞射下老鷹，並在九號洞和18號洞兩個四桿洞抓到小鳥。

維傑-辛格打出63桿，他開局射下老鷹，在最後兩個洞抓到小鳥。他與李-簡森（68桿）以199桿，低於標準桿14桿，並列位於第二位。

約翰-達利（65桿）、大衛-弗羅斯特（David Frost，67桿），大衛-湯姆斯（67桿）以200桿，低於標準桿13桿，並列位於第四位。

（小風）