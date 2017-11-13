11月13日晚，BTV體育台《足球100分》節目中，邀請到《天天體育》製片人王速、前國安球員王長慶和北京體育廣播評論員王異擔任嘉賓，和主持人魏翊東一起聊到國安冬季窗口引援的相關話題。

賽季正式結束后，關於中赫國安引援的話題不絕於耳，相比於往年要早了很多，王長慶認為：「這麼快傳出消息首先表明了俱樂部的一種態度和一種決心，努力了不見得能成功，但是不努力一定不會成功，俱樂部至少在這一點給球迷於希望吧。」至於引援的力度，王異表示：「肯定是期待非常高的，因為剛剛經歷一個不滿意的賽季，成績大家都感到不滿意，所以俱樂部會有一個更大的力度在相對低迷的時候去重建。引援雖然比往年我們的緋聞消息要早，但與歐洲相比也不算早，應該更多的跟國際足球接軌，一邊進行這個賽季一邊為球隊的未來打算，可能會更加成功一些。」

首先與國安傳出緋聞的是延邊中場球員池忠國，魏翊東提到：「池忠國有幾項數據排在中超球員第一名，傳球數據達到1898次遙遙領先排名第二的奧古斯托，搶斷167次是中超搶斷王。」王速認為：「以為在國內足壇能傳的基本不去搶，能搶的基本上都是攔截型的球員，當然也跟延邊隊對他的依賴有關。在申鑫那年我記得他特別能跑，到了延邊之後應該就是球隊的大腿了，去年三個韓國外援很出彩的時候池忠國的表現也非常不錯的。他來國安之後，我就關心他和誰搭檔中場組合。」王異表示：「他不是純防守后腰，他在延邊很多時候是在防守后腰的身前，他不斷在中場的跑動，覆蓋面積大，和身邊的隊友進行夾搶，這種特點挺適合施密特的體系，這種球員的使用可能會更得心應手。」相比於國安另外兩名出自延邊的球員朴成和金敬道，王長慶認為：「池忠國更全面一些，朴成的整體串聯是他的優勢，他中場能夠控住球，不怎麼丟球，池忠國的前插像影子前鋒一樣，從後排插上最難盯防的，他傳威脅球的能力要比朴成和金泰延更好一些。」

對於池忠國加盟國安，能否在國安成為主力的問題，王長慶認為：「應該差不多能夠成為主力，現在整體足球的趨勢，在我們踢球的時候更多后腰需要一攻一守，現在世界足球的理念基本上是全攻全守，需要球員全面性，包括守門員都要當控衛使用，池忠國這方面要比拉爾夫全面一點，就是他的進攻，他能夠佔據主力位置對於國安來說是能夠提高的。」隨後王長慶表示，池忠國在施密特體系中數據或許會下降，但作用會加強。

除了池忠國，此前有遼寧媒體報導遼足球員胡延強即將加盟國安，王長慶表示：「他給我印象最深的是爆發力，爆發力非常好，他比賽向前自信非常強，他知道自己的強項，他撥球那一下撥的非常大，他的速度會有更大的優勢，很會利用自己的優勢。」王異認為：「確實跟謝峰指導有很多相像的地方，有縱深的空間，有非常好的長途奔襲的能力，對於很多後衛是惡夢，有球迷叫他百米小王子，他在結合球的能力要是再提高的話邊路的能力就會更強，另外邊路的傳中，會是非常重要的進攻手段。」王速認為：「還是要看施密特對他的要求是什麼，光快不行，施密特還得要求邊路球員更狠，來了國安就不是打反擊的球隊了，還得有侵略性，這對他來說是不小的挑戰。施密特的體系中對於邊前衛的內容不那麼單純了，他會賦予更多的內容，看看這個年輕球員能不能迅速的吃透，這是他能不能佔據主力位置的關鍵。」

對比池忠國和胡延強，王異認為池忠國佔據主力希望更大一些，「池忠國替代拉爾夫機會更大些，從邊路來講姜濤的跑動距離和上下能力是非常強的，是國安戰術體系中的重要環節，而且在遼寧胡延強給金泰延打過一段時間替補，兩個人是遼寧隊邊路一個組合，在國安不僅有金泰延還有姜濤，在國安邊前衛幾名球員是有非常大的競爭的。」王長慶表示：「如果池忠國能來的話，他能有一席之地吧，拉爾夫也走了，施密特的考慮還是要控制中場，對對手有更多的壓迫力，需要有人在前場去前插，我對胡延強還是比較有信心的。」

魏翊東總結說：「未來我們在轉會市場上，內援的引進名額按照俱樂部的計劃肯定是要用完的，因為我們在第九名的位置上，意味著已經被對手甩離第一集團了，這對於國安是絕對不能容忍不在第一集團之列的，只有用完轉會名額才能縮小與第一集團的差距，這是球迷和俱樂部達成的共識。除了這兩名緋聞球員，肯定還要有其他球員加盟，大家都很關心在接下來的轉會市場俱樂部會有什麼動作，經過我與俱樂部高層的溝通，可以肯定的是，目前定下來的人選都是經過主教練和教練團隊充分調查研究認可敲定，都是符合他戰術體系的球員。其次所有的轉會工作都在有條不紊的進行當中，也請球迷稍安勿躁。」

最後魏翊東強調了冬季轉會對於國安來說的重要性，「球隊在這個轉會窗口面臨非常大的挑戰，要讓球隊2018賽季重新回到一流強隊行列，這個轉會期就要付出巨大的努力，這是中赫是接手球隊后第一次的轉會窗口，要用一年的時間追上別人兩至三個賽季的人才儲備，不光是要有大的投入，還不能失誤，必須要選對，用最職業的方法選對，這是考驗俱樂部新東家非常關鍵的幾個月。」王異表示：「確實很困難，中國的球員的人才儲備是相對匱乏的，頂尖球員就那麼一點點，像帶著鐐銬跳舞一樣，有政策限制，而且不能像之前那樣花錢就可以買。」

（旺旺）