日期:11月13日19：30，廣東電視台體育頻道《足球星視界》關注2017賽季中超聯賽頒獎典禮、廣州恆大換帥。該節目嘉賓、中國足壇名宿陳熙榮稱如果我選中超最佳教練的話，我會選斯科拉里。在大部分的比賽過程當中，我就覺得斯科拉里在用人或者調配的時候他還是很及時的。特別是保利尼奧離開之後，最終還拿到這個冠軍，已經很不容易，如果從這個角度去選，我還選斯科拉里。從隊員轉換成當教練的時候，卡納瓦羅這裏面就牽扯一個分析問題和解決問題的能力。所以這方面我覺得從經驗方面來講他跟里皮肯定有差距。後來斯科拉里接手了之後，我覺得他跟斯科拉里在這方面也有差距。卡納瓦羅拿到今天這個成績很不容易。但這不能拋開權健的投入。這是很關鍵的，你知道吧。如果說權健沒有投入，讓你去帶很一般的隊伍的話，哪怕你更靚仔都沒有用。我是這麼看的。

在談到誰應該當選2017中超最佳教練時，陳熙榮表示：「我選的話，我會選斯科拉里。我說我的道理。因為斯科拉里現在在中超裏面運作，用中國人的思維習慣。我剛才已經提到過，不同的領域和不同的對象，對一個人的看法他肯定有區別的。我就從一個教練的角度來衡量，今年恆大在7個冠軍當中，他所遇到的困難是最困難的一年。我不是馬後炮。聯賽剛開始的時候，我就說恆大已經處在一個高峰往下走，只要他不是急著下墜，就已經是成功了。而且，他在聯賽過程當中也出現過10連勝，而且，最終他也拿到了中超冠軍。現在是評中超冠軍的最佳教練，在運作的過程當中，當然，一些場次、極個別的場次，在用人方面，位置調出的時候沒有想像的那麼好。跟隊員的執行力有關。在大部分的比賽過程當中，我就覺得斯科拉里在用人或者調配的時候他還是很及時的。特別是保利尼奧離開之後，最終還拿到這個冠軍，已經很不容易，如果從這個角度去選，我還選斯科拉里。這是中超聯賽。」

在談到卡納瓦羅時，陳熙榮表示：「當卡納瓦羅離開的時候，我就有那麼一個比較。他跟里皮比較的時候，從經驗方面來講，肯定有差距的。完了，接近斯科拉里之後，我就有這麼一個比較。從邏輯思維的角度去考慮的話呢，如何發現問題，如何去分析問題，如何去解決問題，我覺得第一層呢，卡納瓦羅一點問題都沒有。因為他是一個世界級的中衛。在這個球場當中，他踢得那麼好，發現問題的能力肯定技術是高的。但是從隊員轉換成當教練的時候，他這裏面就牽扯一個分析問題和解決問題的能力。所以這方面我覺得從經驗方面來講他跟里皮肯定有差距。後來斯科拉里接手了之後，我覺得他跟斯科拉里在這方面也有差距。在這方面，我就覺得卡納瓦羅在他以後的教練生涯當中他接受考慮鍛煉還是蠻大。關鍵他帶的成績，從中甲往上打。拿到今天這個成績很不容易。但這面不能拋開權健的投入。這是很關鍵的，你知道吧。如果說權健沒有投入，讓你去帶很一般的隊伍的話，哪怕你更靚仔都沒有用。我是這麼看的。」

陳熙榮坦言：「其實在中超幾十年的運作當中。換帥如換刀嘛。好多時候教練是讓隊員給弄走的。在這個過程當中，比分說（黃）思雋長得那麼靚仔，隊員跟他特別好的時候，如果說這個隊伍是成熟的。有實力的話，可能一段時間裏面，成績他不會太差。他這個凝聚力在那裡，知道嗎？凝聚力是一個很重要的環節。有的時候，比方說，那麼多滿腹經綸的教練來到中國之後，他也是炒。原因在於他沒有空間和時間的時候，改變這個隊伍，當你改變的時候，炒魷魚了。其實，這個時間和空間太重要。」

嘉賓黃思雋表示：「其實我覺得現在討論話題的一個點是說斯科拉里沒有做到的一些東西，大家比較大的指責在於他對年輕隊員的提拔，這個點其實跟陳指導剛才那個點是完全一樣的。這個其實教練用不用新人，更大程度上，特別是在中國這個足球環境當中，更大程度上是一個客觀的條件制約的，就是我手頭確實沒有能用的新人的情況下，你讓我怎麼用？包括我們第一次看卡納瓦羅執教那小半年，當年恆大有新人嗎？他有大胆提拔過哪個新人嗎？我們回過頭來看，並沒有。沒有特別成功的例子在裡邊。廖力生之前的一個賽季，里皮已經是用了不少，卡納瓦羅一上來，他第一場就重傷了。」

（李哲）