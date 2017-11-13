日期:11月13日消息 2017年倫敦年終總決賽在今天進入第二個比賽日，在蒂姆和迪米特洛夫這場單反之戰中，法國女將梅拉德諾維奇也來到現場觀戰。

梅拉德諾維奇目前排名第11位，在前不久她剛首度進入世界前十，不過她以一波12連敗結束了2017賽季。