圖|法女將現場觀戰總決賽 為好友蒂姆加油助陣北京新浪網 (2017-11-13 22:40)
日期:11月13日消息 2017年倫敦年終總決賽在今天進入第二個比賽日，在蒂姆和迪米特洛夫這場單反之戰中，法國女將梅拉德諾維奇也來到現場觀戰。
梅拉德諾維奇目前排名第11位，在前不久她剛首度進入世界前十，不過她以一波12連敗結束了2017賽季。
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