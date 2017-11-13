日期:11月13日，2017-2018賽季WCBA聯賽揭開戰幕。八一隊在揭幕戰中90-58狂勝陝西；浙江主場65-90不敵北京；山東主場90-62大勝沈部；四川主場64-87不敵上海；廣東主場80-70力擒遼寧；山西主場92-51狂勝黑龍江。最晚結束的一場比賽中，新疆主場78-90不敵江蘇隊。

八一90-58陝西

本場比賽為新賽季揭幕戰。比賽一開始，主場作戰的八一南昌隊派出了劉揚、王雪朦、孫夢然、露雯、張麗婷的大個陣容，而WCBA新軍陝西隊則由當家球員摩根？塔克領銜。四節戰罷，八一隊上場的全部12名隊員均有得分進帳，其中3分得分上雙。孫夢然15分13板，張麗婷15分4板，白雪10分2板。陝西隊只有6人有得分進賬，2人得分上雙，塔克25分5板，馬雪茹13分8板。

首節兩隊打的十分激烈，交替領先，並一度戰成16平。首節，技高一籌的八一隊以20-18隻領先陝西隊兩分。此節，陝西外援塔克獨得15分，手感火熱。次節，八一隊加強了前場逼搶，而塔克則通過外線強攻得分，場上形成八一隊五虎鬥獨狼塔克的局面。上半場戰罷，八一隊以39-32領先陝西7分。易邊后，八一隊以二三聯防加強了對塔克的防守，進攻愈戰愈順，迅速拉開了比分差距。第三節戰罷，八一隊69-44領先進入到末節。大比分領先，再加上對方外援塔克按照規定無法上場，比賽提前進入到了垃圾時間。最後，八一隊90-58狂勝陝西。

浙江65-90北京

首節，浙江隊憑藉外援霍華德內線發威，以27-20領先衛冕冠軍7分，次節北京隊迅速恢復狀態，上半場結束時將比分變成了39-40隻落後主隊1分。易邊后，北京隊內外開花很快拉開比分差距，並以67-58領先進入到末節。第四節，主隊失去抵抗，北京隊進攻如入無人之境，最終大比分戰勝對手。

此役，浙江隊2人得分上雙，霍華德19分11板，董雪梅17分3板。北京隊4人得分上雙，邵婷15分3板，史秀峰16分3板，高頌14分5板，楊半伴10分5板。

山東90-62沈部

兩隊首節你來我往，打得難解難分，山東18-19落後沈部。次節，山東隊內線發威，很快反超比分，並以42-35領先7分進入到下半場。第三節，沈部進攻啞火，山東趁機拉開差距，並最終收穫一場大勝。山東隊此役3人得分上雙，其中楊衡瑜28分8板，凱澤爾24分6板，王英竹10分9板。沈部2人得分上雙，李夢19分7板，金佳寶19分3板。

四川64-87上海

首節，主場作戰的四川隊23-20領先上海隊3分，次節，上海打出小高潮，很快反超比分，並以42-37領先5分進入下半場。易邊后，上海隊內外開花打得順風順水，最終以23分的優勢取得勝利。本場比賽，四川隊2人得分上雙，列芙琴科21分12板，龔芳竹11分。上海隊4人得分上雙，彭詩晴19分5助攻，斯圖爾特18分10板，郇歡11分9板，黃靖15分2板。

廣東80-70遼寧

首節，主場作戰的廣東隊只以22-21領先遼寧1分，次節，兩隊比分更加膠著，難解難分，戰成了39平。易邊后，廣東隊打得一波進攻高潮，才逐漸拉開比分差距，以66-54領先遼寧隊12分進入到末節，並最終以10分優勢取得勝利。本場比賽，廣東隊4人得分上雙，張冬霞15分4板，楊力維14分5板，劉格婷15分4板，李月汝12分11板。遼寧隊2人得分上雙，威廉姆斯27分7板，王珵珵15分1板。

山西92-51黑龍江

首節，主場作戰的山西隊便以24-14領先10分確定優勢，次節，更是以43-22領先21分之多。下半場開戰後，實力懸殊的黑龍江無心戀戰，最終大比分落敗而歸。本場比賽，山西隊4人得分上雙，瓊斯31分13板，武桐桐15分8板，王藝諾13分4板，文祺10分。黑龍江隊2人得分上雙，亨利16分8板，張家赫13分。值得注意的是，紀妍妍作為黑龍江主教練，也披掛上陣，出場11分鐘，1分未得，只貢獻了3籃板1搶斷1助攻。

新疆78-90江蘇

首節，主場作戰的新疆隊27-25領先江蘇2分，次節江蘇隊內外開花打出進攻小高潮，並在上半場結束時反而以45-44領先新疆1分。易邊后，江蘇隊愈戰愈勇，迅速擴大領先優勢，以75-60領先15分進入末節。第四節，雖然新疆隊進行了反撲，但於事無補，最終落敗。本場比賽，新疆隊2人得分上雙，王麗麗28分6板，黃品蓁16分3板。江蘇隊5人得分上雙，陳曉佳20分6板，姜佳音18分4板，許晨妍17分10板，李清雲15分3板，張曼曼11分。

（苦文）