11月14日，中國男足國家隊將在重慶奧體中心與哥倫比亞國家隊進行一場友誼賽，本場比賽也是中國隊迎來的又一個強勁對手。連續與世界強隊過招，在國家隊主教練里皮看來，這也是非常有價值的鍛煉，至少要比打弱隊更有意義。因此，本場比賽國家隊仍然會全力以赴，希望能夠從這場比賽得到進步。

在廣州與塞爾維亞的比賽中，里皮在首發陣容中派上了趙宇豪、鄭錚這些第一次入選國家隊的球員，里皮也直言對於這些新人的考察是持續性、全方位的，也就是說並不會完全為了考察隊員而輪換陣容。對於明天的比賽，里皮也只是表示，會有三四個位置的球員進行調整，至於到底會是誰，里皮依舊選擇了保密。

事實上，從國家隊在重慶的兩堂訓練課來看，里皮還是會派出比較強的陣容來與哥倫比亞隊過招，畢竟面對這樣實力強勁的對手，機會難得，不可能完全以鍛煉、考察新人為主。從這個角度來說，國家隊這場比賽的陣容甚至比第一場比賽還要更強。

在重慶的兩堂訓練課中，里皮安排了兩次9打9的分組對抗，肖智、武磊、於大寶、吳曦、趙旭日等人都分在一起，而馮瀟霆、張琳芃、姜至鵬、王燊超這些防線則一直在一起配合，如果不出意外，他們有可能就是14日與哥倫比亞隊比賽的主力陣容。

比較讓外界關心的就是張稀哲能否在這場比賽中亮相，在廣州的時候，里彼特別呼籲能夠為張稀哲「減刑」，來到重慶后，里皮又專門找到了張稀哲進行交談。關於談話內容，里皮也沒有迴避，里皮直言，自己就是告訴張稀哲要注意自己的行為舉止，像這次的停賽不僅對他個人造成影響，對國家隊也有影響，因此里皮再次在發佈會上強調到，不希望再有國腳被停賽處罰。

那麼，如果張稀哲在明年的中超聯賽停賽10場，意味著國家隊接下來也不會再徵調張稀哲，畢竟他沒有辦法保持自己的狀態。所以，國家隊也有可能在張稀哲的位置去給其他球員鍛煉的機會。這一次的國家隊集訓結束后，張稀哲也有可能會短暫告別國家隊，直到停賽結束，重新恢復狀態后，才會再次回到國家隊中。

預計首發：

曾誠

王燊超、馮瀟霆、張琳芃、姜至鵬

蒿俊閔、吳曦、趙旭日

於大寶、武磊、肖智

（袁野 發自重慶）