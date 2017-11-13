日期:11月13日消息。在今日公佈的最新一期男子世界排名中，李昊桐升至第58位，距離中國內地男子球員歷史最高排名僅差1位，也是時隔七年以來，中國男球手首次進入世界前60名。

依靠萊利銀行挑戰賽決賽輪8鳥無柏忌的64桿，李昊桐最終在這場南非舉行的700萬美元級歐巡勞力士系列賽上獲得單獨第四名，獲得生涯第五高的13.2個世界排名積分，世界排名上升9位，由第67位來到第58位，再度刷新個人最高排名。

中國內地男球手的歷史最高排名為第57位，由名將梁文沖保持。2010年8月29日，梁文沖在同一亞洲泰國公開賽上取勝，世界排名升至第57位——那是李昊桐之前，中國內地球手唯一一次進入世界前60名。

值得一提的是，萊利銀行挑戰賽第二輪后，李昊桐因胯部拉傷，險些退出比賽。不過22歲的他選擇了堅持，最終在決賽輪大放異彩，以打破球場紀錄的成績斬獲繼英國公開賽后第二個歐巡賽前五名。

上月在上海勞力士代言活動中，李昊桐坦言職業生涯近期的目標，就是躋身世界排名前50位：「這樣就可以自動獲得四大賽、世錦賽和7站美巡賽的參賽資格。」

李昊桐躋身世界前60名，與馮珊珊登頂女子世界第一寶座恰逢同一天，加上之前竇澤成張新軍登陸美巡賽，林鈺鑫贏得亞太業餘錦標賽桂冠，中國健兒正在以全球賽場上一系列歷史性佳績，締造中國職業高爾夫球運動的一個前所未有的盛世。

本周，李昊桐將參加迪拜舉行的歐巡2016-17賽季總決賽——DP世界巡迴錦標賽。並將在下周返回祖國，出戰新賽季歐巡賽的揭幕戰——香港公開賽。

（新高）