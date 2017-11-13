曝大巴黎主帥今年內將下課 已無法得到球員尊重北京新浪網 (2017-11-13 22:01)
在簽下內馬爾、姆巴佩等重磅新援后，巴黎聖日耳曼本賽季在球場上的表現非常搶眼，但在媒體看來，主教練埃梅里的帥位並不安全，據媒體的最新報導，巴黎聖日耳曼方面已經計劃在今年就將埃梅里換掉。
來自《雅虎體育》的獨家消息稱巴黎聖日耳曼正在考慮1月轉會窗打開前炒掉埃梅里，這個計劃是由體育總監安特羅-恩里克提出的。上賽季在歐冠被巴薩大逆轉后，巴黎還丟掉了法甲冠軍，埃梅里的帥位岌岌可危，但因為缺乏合適的候選人，他的帥位得以保留，但俱樂部已經對他的能力表示了懷疑，報導還指出，在內馬爾以創紀錄身價加盟后，埃梅里在更衣室的權威也被削弱了。
而恩里克原計劃在賽季結束后再換掉埃梅里，穆里尼奧和孔蒂都是可能的選擇。目前巴黎聖日耳曼在兩條戰線都成績非常出色，聯賽12輪后10勝2平保持不敗，領先第二名摩納哥4分，歐冠也是取得了四戰全勝的佳績，提前兩輪出線，其中還3-0完勝拜仁。
但一位俱樂部的消息源透露，恩里克對埃梅里的擔憂使得他開始著手準備賽季中換帥的計劃，而他準備聘請一位主帥執教巴黎的剩餘賽季，之後再繼續追求穆里尼奧這樣的主要目標。這位消息源表示：「主教練在管理球隊上有很多問題，他無法得到球員的尊重。」《雅虎體育》指出，內馬爾對埃梅里的足球風格感到不滿，並且對埃梅里沒有將點球主罰權給他很不滿意。就在這一次的國際比賽日上，內馬爾在和日本的比賽后淚灑發佈會，他表示自己在巴黎過的很好。
（卡拉斯）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
台北濱江 干貝．台北濱江 紅麴．台北濱江 雪花．台北濱江 大閘蟹．台北濱江 梅花．台北濱江 果凍．台北濱江 水晶．台北濱江 鯖魚．台北濱江 智利櫻桃 10row．台北濱江 魚排．台北濱江 培根．台北濱江 香腸．台北濱江 雞腿．台北濱江 火鍋．台北濱江 13．台北濱江 肉粽．台北濱江 禮盒．台北濱江 帝王蟹 1kg．台北濱江 蒜頭．台北濱江 豬肚．台北濱江 起士．台北濱江 X3．台北濱江．台北濱江 年菜．台北濱江 香菇．台北濱江 雞肉．台北濱江 干絲．台北濱江 花枝．台北濱江 魚卵．台北濱江 酸菜白肉鍋
這些號碼你關注了嗎？大樂透未來膽號全攻略【北京新浪網】
服!昔日死敵力挺詹姆斯拿MVP:他還能再打10年【北京新浪網】
科比直言不會幫湖人招募球員 8和24他選哪個？【北京新浪網】
紙上談兵|連勝終結卻獲鼓舞!騎士這改變喜人?【北京新浪網】
NBA重建球隊有多難？這新貴為此攢了6年老婆本【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》