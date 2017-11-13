在簽下內馬爾、姆巴佩等重磅新援后，巴黎聖日耳曼本賽季在球場上的表現非常搶眼，但在媒體看來，主教練埃梅里的帥位並不安全，據媒體的最新報導，巴黎聖日耳曼方面已經計劃在今年就將埃梅里換掉。

來自《雅虎體育》的獨家消息稱巴黎聖日耳曼正在考慮1月轉會窗打開前炒掉埃梅里，這個計劃是由體育總監安特羅-恩里克提出的。上賽季在歐冠被巴薩大逆轉后，巴黎還丟掉了法甲冠軍，埃梅里的帥位岌岌可危，但因為缺乏合適的候選人，他的帥位得以保留，但俱樂部已經對他的能力表示了懷疑，報導還指出，在內馬爾以創紀錄身價加盟后，埃梅里在更衣室的權威也被削弱了。

而恩里克原計劃在賽季結束后再換掉埃梅里，穆里尼奧和孔蒂都是可能的選擇。目前巴黎聖日耳曼在兩條戰線都成績非常出色，聯賽12輪后10勝2平保持不敗，領先第二名摩納哥4分，歐冠也是取得了四戰全勝的佳績，提前兩輪出線，其中還3-0完勝拜仁。

但一位俱樂部的消息源透露，恩里克對埃梅里的擔憂使得他開始著手準備賽季中換帥的計劃，而他準備聘請一位主帥執教巴黎的剩餘賽季，之後再繼續追求穆里尼奧這樣的主要目標。這位消息源表示：「主教練在管理球隊上有很多問題，他無法得到球員的尊重。」《雅虎體育》指出，內馬爾對埃梅里的足球風格感到不滿，並且對埃梅里沒有將點球主罰權給他很不滿意。就在這一次的國際比賽日上，內馬爾在和日本的比賽后淚灑發佈會，他表示自己在巴黎過的很好。

（卡拉斯）