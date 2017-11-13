11月13日，中國之隊官方發文確認，中國女足主教練布魯諾-比尼下課，接下來他將發揮技術專家和顧問的作用，繼續參與中國女足相關工作。足協組建女足國家隊紅、黃隊，紅隊作為主力隊伍，黃隊作為預備隊伍。其中，冰島籍教練西格-埃約爾松將出任紅隊主教練，黃隊則將由本土教練員裴恩才擔任教練組組長。

以下為公告原文：

稿件來源：中國之隊

為進一步貫徹《中國足球改革發展總體方案》，早日實現「女足重返世界一流強隊行列」的目標，把握機遇推動女足快速穩定發展，同時完成好2020年東京奧運會等國際大賽的備戰參賽任務，打造和儲備更多的女子足球優秀人才，中國足協決定完善女足國家隊結構，組建女足國家隊紅隊和黃隊，採用「雙軌并行」模式進行備戰。其中，紅隊作為主力隊伍，將代表國家參加各類國際賽事，黃隊作為預備隊伍，重在儲備人才，提高運動員技戰術水平，擴大國家隊選材面。兩隊獨立運行、獨立訓練，在相互競爭中實現相互促進。

為進一步適應隊伍發展的需要，實現女足隊伍的進一步提升，中國足協對女足國家隊教練組成員進行了相應的積極調整。原女足國家隊主教練布魯諾·比尼帶領女足國家隊取得了良好成績，為中國女足發展作出了貢獻。中國足協對其付出的努力和成績表示真誠感謝。鑒於其豐富的執教經驗和繼續幫助中國女足進步的良好願望，布魯諾先生將發揮技術專家和顧問的作用，繼續參與中國女足相關工作。

調整后的女足國家隊教練員陣容中，冰島籍教練西格·埃約爾松將出任紅隊主教練。西格·埃約爾松擁有英足總職業級教練證書，曾任冰島技術部教練員培訓總監，及冰島女足國家隊主教練，並於2011年率冰島女足獲得阿爾加夫杯亞軍；2013年率冰島女足晉級歐洲杯女足八強；他還曾執教冰島、挪威男子職業俱樂部主教練，執教經驗豐富，西格·埃約爾松還曾執教中國女超俱樂部並取得佳績。經過中國足協技術委員會的評估和面試，得到了足球專業人士的認可。原女足國家隊隊長孫雯將加入教練組，出任助理教練併兼任副領隊，原女足國家隊中方助理教練黃勇以及守門員教練呂其恩將繼續作為教練組成員留任。

黃隊將由本土教練員裴恩才擔任教練組組長。裴恩才曾在多支職業俱樂部擔任主教練，具有豐富的教練員經歷。教練組成員還包括擁有女足執教經驗的教練員張海濤、范運傑以及李志高。

近日，兩支隊伍已分別在上海以及北京展開集訓，兩支隊伍的集訓名單中，也可以看出有更多女足優秀人才包括年輕的小將進入了國家隊選拔行列。期待我們的鏗鏘玫瑰，繼續努力綻放。

附： 國家女子足球紅隊集訓名單

主教練：西格·埃約爾松（冰島）

教練組成員：黃勇（歐亞學院）、呂其恩（山東）、孫雯（上海市足協）、霍爾多·伯恩森（冰島）、迪恩·馬丁（英國）

領 隊：黃中華（中國足協）

副領隊：孫雯（兼）（上海市足協）

翻 譯：陳志鵬、郭瑞楓（中國足協）

隊 醫：張青山（江蘇省足協）、何 晶

康復師：劉少鵬（國家體育總局身體功能訓練團隊）

攝 像：龍一成（中國福特寶足球產業發展公司）

新聞官：陳奕彤（中國福特寶足球產業發展公司）

運動員：上海：趙麗娜、楊莉娜、肖裕儀、朱蓓燕、唐佳麗

大連權健：畢曉琳、李冬娜、宋端、李丹陽、高晨、龐豐月、王霜、薛嬌、王焱

江蘇蘇寧：陸菲菲、馬君、姚凌薇、許燕露、金坤

長春農商銀行：李雪彥、張睿、任桂辛

天津匯森：王珊珊、韓鵬

山東體彩：吳海燕、李影

河北華夏幸福：劉杉杉

河南徽商：婁佳惠

國家女子足球黃隊集訓名單

教練組組長：裴恩才

教練組成員：張海濤（魯能）、范運傑（河南足協）、李志高（江蘇足協）

領 隊：童傑（中國足協）

副 領 隊：周亢亢（兼）（國家體育總局訓練局）

醫 生：關思垚（北京大學深圳醫院）

按 摩 師：阮檳（北體大）、汪皓男（北體大）

康復理療師：高頎（北體大）

技術分析：李方青（河北華夏幸福俱樂部）、楊斌（北京青年政治學院）

數據分析：郭嘉（動量科技）

科研人員：邱俊強（北體大）

後勤管理：周亢亢（國家體育總局訓練局）

運動員（35名）：

上海： 繆斯雯、邱芳芳、黃旖旎、閆錦錦、汪琳琳、趙瑜潔、沈夢雨

天津匯森：李一凡、朱鈺、烏日古木拉

江蘇蘇寧：王曉雪、李夢雯、翟晴葦、彭詩夢、徐歡、竇佳星

北京北控：趙容、丁楠

武漢江大：甘小曼、劉艷秋、黃瓊、呂悅雲、姚偉

廣東索卡：譚茹殷、陳巧珠、謝綺文

河南徽商：王瑩、於志宇

河北華夏幸福：張捷楠、趙一凡

長春農商銀行：龍晨、劉靖

大連權健：王妍雯

浙江萊茵達：智傑

解放軍：徐展