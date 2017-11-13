前世界第一阿加西似乎再次改變了他對「史上最佳」問題的觀點。在納達爾驚人的2013賽季以及費德勒明顯的滑坡之後，「拉斯維加斯男孩」曾說西班牙人是史上最佳，而今年早些時候，他又說瑞士天王超過了納達爾。

然而，最近在法國《晨報（Le Matin）》的一次採訪中，美國人再次給出了不同的想法。

「如果一名球員（在H2H中）被他的對手擊敗了更多次，那麼他就不能被看做是史上最佳。」在談到費德勒在與納達爾的38次交鋒中輸掉了23場時，阿加西這樣說道。

「我的選擇純粹是隨意的。我可能很急躁，可以輕易地給出相反的措辭，說費德勒是（史上）最佳球員。這場辯論是非理性的，它取決於『如果……』。這隻是場辯論。」

所以，美國人並不真的相信史上最佳的存在，但如果他要選擇的話，或許更多是傾向於納達爾而非費德勒。

不過，他還是讚揚了瑞士人：「費德勒是獨一無二的。在各方面都是：偉大、精確、輕鬆。他的網球打得和其他人非常不同。他並不是輕而易舉，但他似乎掌控了一切，對任何問題都有解決方案。我們不能否認，費德勒將永遠是這項運動的代表。

最後，阿加西還評論了德約科維奇。他與塞爾維亞人的合作仍然是被認為是短期的。「他有90%的能力成就最佳。沒有我，他也能做到。但我知道，如果他學會了不同的做事方式，如果他把那10%也補充進去，那他就能變得更好了。」

（月光）