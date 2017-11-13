來源：城市圍棋聯賽公眾號

2017賽季首場半決賽大戰三局在所難免，畢竟對陣的雙方景德中藥和武漢豐達都是實力派，不過B區霸主景德中藥霸氣再現，首局落敗之後發威，連扳兩局2：1力克武漢豐達，晉級決賽，以新人的姿態打出了牛B的成績！這場戰鬥結束后，首次參加城圍聯即闖入決賽的景德中藥能否問鼎冠軍，繼B區霸主之後成為賽季霸主？令人無比期待！

本場半決賽主隊景德中藥依然排出了最強陣容，主帥世界冠軍陳耀燁九段，教練兼隊員王昊洋六段坐鎮本隊，一路過關斬將的賽季新軍本場將如何配合應對，是大家都非常關注的焦點。

客隊武漢豐達連續三屆參加聯賽經驗豐富，2016賽季他們勇奪總決賽季軍，實力可見一斑。11月12日-13日的半決賽，武漢豐達主教練、「才子」李喆六段也出現在了隊伍之中，面對這場關鍵的對決，爭取勝利也是主帥和隊員們的共同目標。

1 景德中藥序盤失誤 首局速敗於武漢豐達

在11月12日上午舉行的首局比賽中，雙方首發景德中藥依然派出本土業餘選手余志明5段，武漢豐達出場隊員同樣是業餘選手隋澤翔6段，平穩布局戰至第28手，雙方均選擇了強烈反擊。

在城圍聯微信公眾號擔任比賽直播解說的美女棋手王香如初段認為：「黑方（景德中藥）29手之後的反擊沒有成算，造成局部重大虧損；而導致這一局部失敗的罪魁禍首還是黑33，無論如何不能被白（武漢豐達）這樣提掉」。 本局黑右下角失利后一直處於被動狀態，第二階段教練王昊洋上場后，儘管竭力追趕，無奈局面差距過大，白方應對無誤，黑方無力回天，戰至141手，中盤認負。局后復盤，景德中藥主教練陳耀燁九段也指出了33手為本局敗著。

2 景德中藥步步為營半目取勝

11月12日下午第二局，雙方互換黑白再戰。0比1落後已無退路，壓力落在了主場作戰的景德中藥一方。雙方依舊派出了和第一局相同的先鋒出場，第一階段比賽，武漢豐達黑45的手筋在右邊一帶有所獲利，然而之後在右下被白方景德中藥就地做活過於輕鬆，似乎錯失了更有力的攻擊手段。

第103手黑棋藉以全局厚實進行打入，被白苦肉計聯絡，黑所得不多。後半盤黑整體下法有些鬆緩，一步步斷送了原本的優勢局面。相反白方步步為營，不緊不慢地進行追趕，最後以最微弱的優勢半目取勝。從第二局棋來看，白方景德中藥整體配合更加默契。

3 景德中藥小勝武漢挺進決賽

今天上午進行的終局較量，武漢豐達執黑先行，雙方首發隊員繼續保持了前兩局的陣容。

從第9手和第29手黑棋連續兩個三三點角開始，延展出許多有趣的變化，雙方圍繞引征展開爭奪。白38、40手斷吃征子后被黑45、47引征獲利，得不償失，形勢不容樂觀。

景德中藥在前半盤稍微落後的情況下，表現出了整體默契度高、總教練判斷出色的優勢，雙方智囊團也傾盡全力。戰至第76手，黑棋在右邊的下法稍緩，原本優勢的局面被追趕上來。經過官子爭奪，景德中藥最終以一又四分之一子的優勢小勝對手，晉級決賽。

值得一提的是，景德中藥俱樂部所在的B區隊伍，在常規賽之初總體實力並不顯山露水。進入季後賽，B區出線隊伍集體爆發，在1/4決賽中B區排名前3的景德中藥、衢州弈谷和首爾岳權國際先後戰勝對手進入半決賽，險些包攬賽季四強！