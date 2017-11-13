薩內蒂雷科巴領銜 國米傳奇球星參加見面會北京新浪網 (2017-11-13 21:33)
名宿現身
參加完「蘇寧易購雙十一·嗨GOAL傳奇足球夜」的國米傳奇球星阿爾托貝利、薩內蒂、克雷斯波、雷科巴、托爾多、巴雷西等一行9人前往南京大報恩寺，參加了義大利文化月之國際米蘭傳奇球星見面會活動。
國米球星先後參觀了北館、地宮、義大利文化月展區的義大利電影攝影展、中意兒童畫展，並與蘇寧社會化青訓的小朋友進行了互動遊戲，引起現場眾多內拉們的陣陣歡呼！
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