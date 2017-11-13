蘇寧嗨Goal傳奇足球夜，國米傳奇隊對陣中國元老明星隊的比賽在南京奧體中心震撼上演。最終，國米傳奇隊2比1戰勝中國元老隊，兩隊聯手為球迷朋友們獻上了一場饕餮盛宴。

本次嗨Goal傳奇足球夜由蘇寧體育集團重點打造，邀請了勾起眾多球迷回憶的大牌球星如薩內蒂、克雷斯波、托爾多、馬特拉齊、雷科巴、李瑋鋒、李金羽、李毅、韓鵬外，從開場起濃濃的懷舊情懷就灑滿了賽場。

除此之外，蘇寧體育在賽前就向外界招募了資深老球迷作為本場比賽的球童，那些少年時在電視機前守候著自己偶像的球迷們，終於能夠圓兒時的夢想，與偶像肩並肩走進球場。在這些成年球迷的臉上，我們看到了喜悅與感動。

而比賽中，儘管歲月侵蝕了球員們的額角，但托爾多的飛身撲救、雷科巴的半場吊射、薩隊矯健的身姿、李毅大帝經典的護球，無一不讓觀看本場比賽的球迷淚流滿面！

在比賽中，以撲點球而著名的聖托爾多，雖然年紀增長了，但在比賽中依然撲出了中國元老隊兩記點球，彷彿回到了2000年歐洲杯的時候，他也最終獲得了本場MVP。賽后發佈會上朱廣滬和李瑋峰都對他讚賞有加，表示托爾多不愧為世界級門將，經歷過歐洲大賽的洗禮，經驗豐富，表現太好了，真的很棒。

整場比賽中，中國內拉所展現出的激情也絲毫不亞於梅阿查球場的國米球迷，在比賽過程中，不斷地為自己的主隊加油助威，並持續唱著助威歌曲。國米球員謝場時，球迷們發出的吶喊聲彷彿將我們帶回了2010年三冠王的歲月。在賽后托爾多也盛讚中國內拉的支持讓他非常驚訝和感動。「我們從1萬多公里以外的義大利來到這裏，感覺像回到了家一樣，因為我們在這裏見到了很多偉大的球迷。」

賽況實錄：

比賽開始后第1分鐘，韓鵬右路拿球起球到門前，碰到了馬特拉齊的後背后出了底線，中國元老隊獲得了角球機會。右路陸博飛開出角球到門前被國米元老的門將托爾多將球沒收。第5分鐘，中國元老隊中路拿球，韓鵬一腳端射被托爾多化解。第8分鐘，又是韓鵬中路拿球製造威脅，馬特拉齊防守險些出錯，好在隨後成功化解。第15分鐘，國米元老隊一記長傳球，克雷斯波形成單刀機會，但邊裁舉起克雷斯波越位了。第16分鐘，李毅上場換下韓鵬。

第20分鐘，雷科巴在中圈附近來了一腳超遠距離吊射，董雷不斷往回跑，可惜皮球稍稍高出橫樑。第23分鐘，國米元老隊邊後衛薩內蒂內切后一腳射門稍稍高出橫樑。第25分鐘，中國元老隊直塞找李毅，托爾多出擊將球沒收。第26分鐘，國米元老隊右路起球被破壞出底線，右路角球開出沒有造成威脅。上半場比賽雙方都沒有進球暫時0比0平分。

下半場易邊再戰，科隆內塞禁區犯規，裁判給中國元老隊點球機會，李瑋鋒主罰點球被托爾多用腳擋出，隨後李瑋鋒補射將球打進，中國元老隊1-0領先國米元老隊。第33分鐘，國米右路起球馬特拉齊後點包抄逼得角球機會，角球開出沒有機會。第36分鐘，克雷斯波禁區拿球后倒地，但裁判沒有給點球。隨後國米元老隊右路角球開出，季銘義烏龍助攻，哈爾賈頭槌將球打進，國米元老隊1-1扳平比分。第38分鐘，李毅禁區內突破被馬特拉濟放倒，裁判又給了點球，李毅主罰點球被托爾多撲出。

第42分鐘，國米元老隊反超比分，薩內蒂左路突破后橫敲，卡拉貢尼斯吸引防守后給到右路的雷科巴，晃過防守后順勢起腳射門得手！國米元老隊2-1領先中國元老隊。第44分鐘，隋東亮放倒了薩內蒂吃到黃牌。第50分鐘，國米元老隊右路澤馬利亞起球直接被門將董雷沒收。第56分鐘，中國元老隊陸博飛一記挑傳到禁區，但插上的越位了。第55分鐘，國米元老隊右路起球，射門稍稍偏出。第58分鐘，卡拉貢尼斯禁區里連續晃動后射門被門將沒收。最終國米傳奇2-1戰勝中國元老明星隊。