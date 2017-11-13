傳奇足球賽火熱上演 百萬球票收入捐獻公益事業北京新浪網 (2017-11-13 21:39)
比賽精彩激烈
「雷科巴金左腳破門」、「李毅亨利式護球」，這些足壇經典今晚在南京奧體中心再次上演。由蘇寧體育主辦的「蘇寧易購雙十一·凌仕 嗨Goal傳奇足球夜」傳奇足球賽今晚正式打響，經過上下半場各三十分鐘的比拼，國米傳奇球星隊以2比1戰勝中國元老明星隊。賽後主辦方蘇寧體育宣布把本場比賽的110萬球票收入全額捐獻公益事業。
本次賽事邀請到了包括薩內蒂、克雷斯波、雷科巴、馬特拉齊、韓鵬、李毅等國內外巨星，這也讓比賽的門票銷售相當火爆。比賽結束后，主辦方蘇寧體育現場舉辦捐贈活動，將本次比賽的共計110萬比賽球票收入捐贈給南京愛德基金會，用於資助校園足球公益事業的發展。蘇寧公益基金會副理事長兼秘書長馬康先生與愛德基金會的凌春香副秘書長出席了球票的捐贈儀式。
在我國部分省市的貧困地區、邊遠山區目前仍有將近數百萬的中小學生由於經費投入不足、體育設施簡陋、專業師資匱乏等原因，無緣得到正規的足球教育，沒有機會享受到足球帶給他們的運動快樂。
為了讓夢想的陽光照進現實，從前年開始，蘇寧聯合愛德基金會連續開展了 「校園足球夢」和「足球1+1」等公益活動，為每一個懷有足球夢的孩子打開一片快樂的新天地。此次捐贈的球票收入也將用於資助校園足球公益事業的發展，為我國足球事業積聚一份力量！
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