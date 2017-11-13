前NO.25產下一女升級當媽 今年1月已宣布退役北京新浪網 (2017-11-13 21:27)
日期:11月13日消息 網壇近日傳來好消息，繼小威和米內拉之後，澳洲姑娘沃爾夫在近日產下一女，成功當媽。
30歲的沃爾夫在今年年初宣布退役，出生在布拉迪斯拉發的她在2005-2009年曾代表斯洛伐克出戰，2009年後則以澳洲球員身份亮相巡迴賽。
2009年，她和澳洲球員格羅斯完婚后冠以夫姓，改名為雅米拉-格羅斯。不過兩人在2011年離婚，她也因此改回了自己的本名加多索娃。2015年底她和亞當-沃爾夫完婚，因此改名為雅米拉-沃爾夫。
沃爾夫職業生涯贏得過兩項WTA巡迴賽女單冠軍（2010年廣州公開賽、2011年霍巴特國際賽），在2010年法網和溫網均打進了16強，單打世界排名在2011年來到過職業生涯最高的25位。此外，她還與艾伯登搭檔獲得了2013年澳網混雙冠軍。
關鍵字：
下一則：體育署發文協會 改選補助引質疑
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
台北濱江 干貝．台北濱江 紅麴．台北濱江 雪花．台北濱江 大閘蟹．台北濱江 梅花．台北濱江 果凍．台北濱江 水晶．台北濱江 鯖魚．台北濱江 智利櫻桃 10row．台北濱江 魚排．台北濱江 培根．台北濱江 香腸．台北濱江 雞腿．台北濱江 火鍋．台北濱江 13．台北濱江 肉粽．台北濱江 禮盒．台北濱江 帝王蟹 1kg．台北濱江 蒜頭．台北濱江 豬肚．台北濱江 起士．台北濱江 X3．台北濱江．台北濱江 年菜．台北濱江 香菇．台北濱江 雞肉．台北濱江 干絲．台北濱江 花枝．台北濱江 魚卵．台北濱江 酸菜白肉鍋
- 【COACH】經典 LOGO 壓印手感牛皮直紋配色單肩男款斜背包(
- 【GOTO】浪漫迷情時尚陶瓷腕錶-白x粉(GC0368L-22-P21)
- Tefal法國特福鈦金礦物30CM不沾平底鍋+30CM不沾小炒鍋+快意
- 【時尚屋】艾絲特2.7尺鏡台-含椅子 CV7-13-1(兩色可選 免組
- 費雪牌 Fisher-Price 唱歌跳舞學習機器人小貝貝+酷咕鴨KU.K
- KVK KM7001TFC三件式浴缸龍頭
- 獨身貴族 花漾女神渲染水彩花卉設計傘襬洋裝(2色)
- 契斯特 12公分幸福舒適透氣記憶床墊 單人3尺-核桃棕
- 【H&D】凱文1.3尺梧桐開放隔板衣櫃(衣櫥)
- 【時尚屋】亞當蘋果木4尺長櫃 MT7-394-4(免組裝 免運費 長
這些號碼你關注了嗎？大樂透未來膽號全攻略【北京新浪網】
服!昔日死敵力挺詹姆斯拿MVP:他還能再打10年【北京新浪網】
科比直言不會幫湖人招募球員 8和24他選哪個？【北京新浪網】
紙上談兵|連勝終結卻獲鼓舞!騎士這改變喜人?【北京新浪網】
NBA重建球隊有多難？這新貴為此攢了6年老婆本【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》