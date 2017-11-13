日期:11月13日消息 網壇近日傳來好消息，繼小威和米內拉之後，澳洲姑娘沃爾夫在近日產下一女，成功當媽。

30歲的沃爾夫在今年年初宣布退役，出生在布拉迪斯拉發的她在2005-2009年曾代表斯洛伐克出戰，2009年後則以澳洲球員身份亮相巡迴賽。

2009年，她和澳洲球員格羅斯完婚后冠以夫姓，改名為雅米拉-格羅斯。不過兩人在2011年離婚，她也因此改回了自己的本名加多索娃。2015年底她和亞當-沃爾夫完婚，因此改名為雅米拉-沃爾夫。

沃爾夫職業生涯贏得過兩項WTA巡迴賽女單冠軍（2010年廣州公開賽、2011年霍巴特國際賽），在2010年法網和溫網均打進了16強，單打世界排名在2011年來到過職業生涯最高的25位。此外，她還與艾伯登搭檔獲得了2013年澳網混雙冠軍。