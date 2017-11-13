日期:11月13日晚，體彩大樂透第17133期開獎，當期開獎號碼為：前區15 17 19 32 33，後區01 03。（開獎回顧）

本期大樂透一等獎全國空開。二等獎開出53注19.9萬元，其中12注選擇追加，多得獎金11.9萬元。本期大樂透的銷量為2.05億元，計獎結束后獎池餘額43.63億元。

當晚體彩其他玩法開獎號碼為：

排列三第17310期最新開獎號碼： 7 6 1（查看詳情）

排列五第17310期最新開獎號碼： 7 6 1 8 4（查看詳情）