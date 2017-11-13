圖|穆古造訪西班牙男足更衣室 和拉莫斯皮克同框北京新浪網 (2017-11-13 20:55)
穆古和西班牙男足合影
日期:11月13日消息 正在享受休賽期的穆古魯扎周末現場觀看了西班牙男足的國際熱身賽，還在賽后造訪了更衣室，與拉莫斯、伊涅斯塔、皮克等巨星合影留念，讓雙方粉絲都艷羡不已。
今年，西班牙姑娘交出47勝21負的成績單，在溫網奪得大滿貫第二冠，在辛辛那提則是拿下生涯第5冠，上個月，她的排名首次來到世界第一的位置。
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