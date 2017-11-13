ATP首席執行官兼主席克里斯？克默德在周日的採訪中表示 2018 賽季將會是男子網壇歷史上最為激動人心的賽季之一。

相比於較為平淡的 2017 賽季，費德勒和納達爾在本年度的大型賽事中佔據統治地位，克默德說道他希望未來男子網球能更加引人注目，因為在網壇中還存在無限可能。

「我真的認為明年將會是最棒的賽季之一。這些大人物（費德勒、納達爾、德約、穆雷和瓦林卡）還能在網壇稱霸多久？新生代將何時出頭？」克默德在採訪中說道。

「這樣的情況在每項運動中都在發生。你有著這些享譽全球的巨星在這個時代稱霸，同時還有著一幫年輕的球員企圖推翻統治。」

克默德同樣談到在上周舉辦的 NextGen 總決賽中的三項新規可能會在 2019 年實行。

「醫療暫停（每場比賽每位球員至多隻能申請一次醫療暫停）是一定會的；我想熱身時間縮短也會實現，我覺得可以比在米蘭更為縮短（米蘭新生代總決賽規定在第二位選手上場的五分鐘之內開始比賽），還有場上計時器（球員在分與分之間的停頓不得超過 25 秒）。這些事情我認為是能在 2019 年實現的，我真的這麼覺得。」

另外一些招致批評之聲的新規包括取消發球擦網重發，球員與教練之間能在盤間休息通過電子設備交流和每盤比賽的局數縮短（先拿到四局的球員即拿下這盤）。但克默德表示，在通過與一些頂尖球員的交流之後，他們都表示更為重要的是男子網壇高層的這種「嘗試精神」。

「我和拉法、羅傑、迪米和索克都對此有過交流，而這些人傳遞出的訊息是，即便他們對某些新規感到有些抗拒，或者持保留態度，但他們都十分支持我們做出的這些嘗試，這是令人感到振奮的一點。」

（全網球APP）