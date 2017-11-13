來源：Twitter 翻譯整理：朱東冬

11月13日，LG杯八強賽戰罷，中國第一人柯潔與日本第一人井山裕太都晉級半決賽，並且將在15日的半決賽進行對局。LG杯對日本而言是久違的在本土舉行的世界大賽，井山裕太又打進了四強，自然是有不少日本棋迷關注。從開賽起一直到賽后，有不少日本棋手和棋迷在網上發表感想：有忠實棋迷熱心地為井山加油；有人專注於棋局本身，感嘆AI給圍棋界帶來的變化之大；也有人感嘆柯潔個子好高。

大橋拓文：八強賽。4局棋力有3局都是10手以內就點三三了。

Τakumi ψφ：看了LG杯這幾盤棋，感覺現在不掛角直接點三三好像已經是理所當然的事了。這潮流變化之大，估計2年前的人看了會懷疑圍棋規則是不是改了吧。

市川雄二：果然像柯潔的棋風。這手真是不可思議。

市川雄二：感覺LG杯的棋譜就像AlphaGo的自我對戰一樣……

Kouji Nagahashi：LG杯，感覺上午井山的棋比較苦，但現在相當程度上挽回了形勢呢。能在中央白棋很弱的情況下把局面扳成這樣，給人感覺簡直像是奇迹。加油，井山！

えむあいJ：井山贏啦，可以期待下15號（的半決賽）了。

zoota319：能看到柯潔和井山的對局了嗎。好期待呀^_^

堀義人：太棒啦！井山七冠打進世界大賽四強了！希望他半決賽能贏下柯潔。順帶提一句，現在日本主辦的世界圍棋比賽只有Globis杯，其他的像LG杯、三星杯等等都是韓國、中國主辦的。以前還有富士通杯和豐田杯的……現在真是感覺有點寂寞啊。

kerorin：LG杯的照片。柯潔真的是個子好高大啊……

小山空也：今天我去LG杯給中國的柯潔九段和韓國的申真諝八段的對局記譜了。有幸近距離看到兩國頂尖棋手的對局，感覺學到了很多！柯潔那種能震懾到對方的氣場，和申真諝的撲克臉真的是對照很鮮明呢。之後和柯潔一起合影啦~^_^柯潔好高大呀 笑

（朱東冬）