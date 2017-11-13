日期:11月13日，今天2017-18賽季常規賽繼續進行，共有4場比賽，以下是這幾場比賽中出現的一些有趣數據。

今天保羅-喬治得到37分，率雷霆以112-99戰勝小牛，而上一場勝快船，喬治得到42分。而上賽季除了拉塞爾-威斯布魯克外，雷霆無一人曾單場得分30+。

此前效力雷霆時，凱文-杜蘭特在威少身邊，曾有82場得分35+。除他和喬治外，在威少身邊有過單場得分35+表現的，只有2010年的傑夫-格林和2012年的詹姆斯-哈登。

今天哈登得到26分15次助攻，率火箭以118-95戰勝步行者，取得6連勝。這6場，哈登共得到215分69次助攻。在他之前，率隊6連勝且場均得分35+助攻10+的，只有1964年的奧斯卡-羅伯特森（9連勝）和1970年的傑里-韋斯特。

在今天活塞以112-103戰勝熱火的比賽中，安德烈-德拉蒙德得到17個籃板，將由他保持的本季（前13場）聯盟場均籃板紀錄改寫為15.6個，總共204個。近10個賽季，在單季前13場內得到至少200個籃板的，只有上賽季的哈桑-懷特塞德（13場）和2年前的德拉蒙德自己（11場）。

在德拉蒙德之前，上一位至少2次在單季前13場得到至少200個籃板的，是上世紀90年代的丹尼斯-羅德曼，分別是1992-93賽季效力活塞時，1993-94賽季效力馬刺時，和1996-97賽季效力公牛時。

今天德馬爾-德羅讚在終場前19秒和2秒內相繼投失可使本隊領先的投籃，猛龍也以94-95惜敗於凱爾特人。生涯迄今9個賽季，德羅讚在猛龍於第四節或加時賽最後一分鐘落後1分時共出手16次，僅命中2球。

這是凱爾特人第3次在獲得12連勝的比賽中僅以1分險勝，此前2次分別是1982年險勝子彈和2009年險勝76人。（魑魅）