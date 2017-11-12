



下半年度最受矚目焦點萬人電音盛會「Arcadia Taiwan – Invasion電子音樂節」，2017年亞洲唯一站點，雙11正式「入侵」北台灣，空降大佳河濱公園首日，預估將吸引上萬民眾朝聖，速登雙11話題熱搜排行榜。

主辦單位環星創意與旗下音樂品牌COSMOS LIVE去年首度自英國引進「ARCADIA電子音樂節」，全台史上最大製作規模的戶外音樂盛典，吸引超過12000人狂歡。今年，主辦單位特別擴大舉辦，下半年度唯一「雙日」萬人音樂盛會，除了有360度巨型蜘蛛舞台的變形震撼、絕無僅有的空中特技表演，主辦單位還祭出史上最強DJ陣容，邀請8組世界百大DJ及台灣首度演出的真人閃電風暴秀，吸引上百位知名網紅及藝人前來朝聖，加上天王天后強力推薦，堪稱「地表最狂電子音樂節」！

來自英國原裝的Arcadia蜘蛛舞台，以廢棄軍事直升機與重機械回收而成的 360度立體凌空舞台，全球唯一一座，今日現身大佳河濱公園，響應大蜘蛛的環保與回收概念，活動現場特別設置環保小站，憑四個廢棄空瓶即可在現場兌換「Arcadia活動專屬卡貼」湧入大批環保尖兵粉絲，還有特地從南部北上的民眾參加活動。Arcadia今年更加碼，首度引進全球罕見的『The Lords of Lightning』閃電風暴秀，全身著上重裝備的蜘蛛爪牙，以高壓放電作為武器，在聖堂中進行審判，利用400萬伏超高電壓產生高達5公尺的強力電弧，呈現如同真實世界中落雷時刻的震撼效果，『The Lords of Lightning』閃電風暴秀，以落雷彰顯眾神之怒、震懾暴戾狂徒、怒火燎原之勢，在3段的『高壓電真人演出』中，展開如同史詩級泰坦之役的震懾效果，並結合炫目的雷射燈光與充滿氣勢的電子音樂，藉由視覺與聽覺的雙重震撼，打造出最絢麗的特技演出、火焰雷電，強悍的舞台硬體就是要轟炸您的臨場感官神經！

活動首日開場由今年演出首位登上大型蜘蛛台的台灣知名DJ Noodles打頭陣，特別為ARCADIA重新設計演出內容，加上Arcadia專屬限定六座大型喇叭組合而成的環繞音場，一出場就令現場觀眾尖叫不斷！緊接著登場的麻吉弟弟Machi DiDi則帶來一連串high歌，還有全新數位發行的『大逆有道』，獲得現場粉絲好評。受邀的國外百大DJ組合則有，來自德國的Trance雙人組合Cosmic Gate，首度來台的兩人為台灣廣大的傳思(Trance)鐵粉帶來一場橫跨90年代直達未來的星際時空體驗之旅；接著是讓網友期待已久，首次在台灣登上戶外大舞台演出的電音界前輩，全球百大DJ的「勸世傳奇」Paul van Dyk，2連莊世界冠軍且穩居20年「DJ Mag」被電音迷暱稱為：「代課老師」的他，不盲從商業市場，演出時更是動用超多專業器材結合雙系統進行現場製作，資深實力不容小覷；每次登台必定引爆話題的加拿大「狂人兄弟」雙人DJ組合DVBBS，單曲「TSUNAMI」一推出即橫掃全球，在YouTube點播數至今更是高達三億三千萬，屬於近幾年快速竄紅的指標性代表；壓軸則是來自荷蘭的「浩室潮人」Don Diablo惡魔先生，是Future House(未來浩室)的代表人物。又帥又萌的他更是世界公認的『最強浩室單曲製造機』，甚至以流行天后Madonna為首的重量級藝人如：Coldplay、Rihanna、Ed Sheeran、Tiësto、The Chainsmokers也都大力加持，總會在舞台上舉起一些「驚奇」的Don Diablo，也令人好奇今晚究竟會帶來什麼專屬台灣小物？

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』