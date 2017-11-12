



韓國女團Weki Meki首度造訪寶島台灣，(10日)早上抵台，臉上充滿笑容，對於海外首站的見面會，團員們掩飾不住心中的興奮，因為首度造訪台灣，Weki Meki超級期待與台灣所有所有粉絲相見歡，也希望可以給大家一場最感動最High的一場見面會。

Weki Meki抵台後表示，當時得知要首度來台灣的訊息，心中真的非常開心，團員們也不斷開始討論台灣的每一樣事物，本次更特別與主辦單位商量是否可以準備台灣當季的水果，是否可以利用空檔時間帶他們去嘗鮮台灣最道地的美食。

由於本次是Weki Meki首度造訪台灣，團員們都非常重視本場見面會，(10日)早上一抵達台灣，馬上展開一連串通告及專訪，(11日)一大早更馬不停蹄的趕到會場彩排，敬業程度可說是百分百，團員們表示，本次為了能和台灣的粉絲們交流，特別勤練中文歌曲許久，見面會上，Weki Meki特別挑選田馥甄的歌曲-小幸運，不僅讓所有台下粉絲們聽到都融化，現場更演唱專輯裡的歌曲，讓整場見面會完全無冷場，團員們也留下最深刻的印象。見面會更準備了互動小遊戲，就是為了更貼近臺灣粉絲們。

對於初登臺灣有什麼特別感覺，八位成員一口同聲：「臺灣街道好乾淨好漂亮，然後食物真的好好吃，連便利超商的食物都好好吃，更表示希望之後能有多一點時間造訪臺灣知名勝地，如九份及平溪等。」

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』