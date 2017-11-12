



為履行前次與台灣粉絲們再相見的約定，「國民甜心-金所炫」今天(11/11)在三創生活園區5F CLAPPER STUDIO舉行了《 2017金所炫『Sweet Dream』台灣見面會 》。

見面會開始，金所炫以一襲公主風的造型登場，用中文演唱了甜心教主王心凌的代表作品「愛你」，頗為標準的中文發音，讓現場粉絲們驚喜不已！演唱結束，金所炫還特別用”台語”親切地跟現場朋友們打招呼，也展現她俏皮的一面。主持人阿娟問到金所炫準備中文歌曲的過程，金所炫不好意思地說中文的確是滿困難的，加上歌曲本身很輕快，所以真的花了很長時間練習，也希望現場朋友們喜歡她為大家準備的驚喜。

見面會前半部以金所炫從2016-2017年的戲劇作品為主題，讓金所炫跟大家分享她在參與《孤單又燦爛的神－鬼怪》、《君主－假面的主人》、《打架吧鬼神》以及最近客串《當你沉睡時》的工作挑戰與趣事，拍攝《孤單又燦爛的神－鬼怪》時必須在寒冷的氣溫下維持美麗的古裝韓服形象，在《君主－假面的主人》中與男主角俞承豪的感情戲，或是《打架吧鬼神》中嘗試打戲，甚至是《當你沉睡時》演出鋼琴家還要跟秀智不停鬥嘴，每一個角色演出對金所炫來說都是相當新鮮也印象深刻的，也讓金所炫自己的演員生涯更加充實豐富！

由於不能經常與粉絲們見面，見面會中為了滿足大家對金所炫的好奇，金所炫為粉絲們親自解答了許多對自己的提問，有粉絲問到已經來台三次的金所炫是否逛過台灣夜市的相關問題，原來金所炫在昨天抵台之後，也去到士林夜市體驗了台灣特殊的夜市文化，更挑戰了夜市小遊戲”釣酒瓶”，讓金所炫覺得非常新奇有趣！在完成粉絲們『Sweet Dream』橋段裡，金所炫可以說是跳舞、為粉絲拍攝影片、比腕力遊戲、與粉絲合演戲劇經典畫面…等等樣樣來，不僅讓見面會笑聲連連，也使現場氣氛再次推向高潮。除了達成粉絲們的願望之外，金所炫也在見面會上親手做飯糰給幸運粉絲，並跟粉絲們進行互動遊戲，展現了不同於戲劇作品印象的許多面貌。對於粉絲們熱情回應及精心準備的應援影片，讓金所炫十分感動！同時也再次表達了自己對粉絲朋友們的感謝！見面會最後也以金所炫自己在電視劇《超完美褓姆》中演唱的OST「開始了第一次的愛情」畫下完美的句點。

見面會結束，金所炫也與所有參與活動的粉絲朋友們一一握手、合照(見面會上公佈驚喜，原十人一組合照改為一對一合照)，並送上精心準備特地從韓國帶來的【”當日限定”金所炫『Sweet Dream』巧克力棒】，讓所有參加的朋友們都如同見面會名稱『Sweet Dream』一樣，留下值得回味的甜美記憶！

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』