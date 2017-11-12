



閻奕格發行首張個人專輯《我有我自己》，以新人之姿就站上iTunes台灣香港新加坡、佳佳唱片及博客來的四大第一名，為了回饋7年來始終支持的歌迷，閻奕格在1111光棍節當天舉辦第一場個人簽唱會，單身的閻奕格完成發片夢想心情大好，更大聲的告訴所有單身的朋友：「我有我自己，一個人也可以過得很開心。」現場宛如小型演唱會，閻奕格秀超強唱功，現場帶來5首新歌《我有我自己》、《新寵》、《只有你還在》以及戲劇插曲《我愛著就好》、《也可以》，閻奕格強忍眼淚感謝支持她的朋友們。

簽唱會巧遇「1111光棍節」，閻奕格笑說身邊的朋友都成雙成對，過去很害怕一個人過節，但近年來不怕自己出國、看電影，她提到去年聖誕節曾一個人到東京賞燈，雖然身邊都是閃光，但很享受一個人的時光。但唱片公司聽聞後相當緊張地表示：「公司並沒有對閻奕格下禁愛令。」反倒祝福閻奕格能早日找到「新寵」，相信如果有機會談戀愛，也許在情歌演繹或是創作上都更有幫助，因此，華研國際準備了3位蒙面型男，要讓閻奕格挑出外在理想型！沒想到面具中分別藏著彭于晏、古天樂、吳秀波的照片，閻奕格笑說：「很像皇上在選妃！」樂的她滿臉通紅，最後答案公布，閻奕格選擇古天樂，開心與3位男寵合照，閻奕格也透漏自己的理想型就是沉穩，比自己更有歷練的男人，但相當忌諱另一半會為自己的工作吃醋，目前沒有設限交友條件，更爆可以接受年紀大10歲的男生。

第一次舉辦簽唱會，閻奕格直說自己非常忐忑，清早6點就緊張地醒來，前一天工作結束還特地來場勘，甚至一度泛淚，擔心自己會在台上崩潰大哭，簽唱會現場閻奕格強忍淚水，但笑說：「為了紓壓已經不小心手軟買了一些網拍！」爆收工後還要繼續敗，讓現場歌迷哭笑不得。閻奕格的後援會等待7年，現場準備了幸運餅乾、募集粉絲簽名的復古唱盤送給她，讓閻奕格充滿感謝說，以往的光棍節都是一個人在家當一個標準的「光棍宅女」，今年第一次有這麼多人的陪伴，覺得好幸福，一點也不孤單！

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』