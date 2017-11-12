▲林志玲言承情牽15年，終於復合囉！（網路圖，2017.11.12）

感情糾纏15年的林志玲和言承旭，真的復合了！馬來西亞媒體《中國報》接獲讀者爆料，指出言承旭10日傍晚現身吉隆坡第二國際機場，結果就在晚間9點，該報記者目睹林志玲和言承旭一起出現在酒店，貌似已經入住酒店的林志玲，親自去機場接言承旭。

二人都是全黑裝扮，從酒店大門口一起快速下車，此時就見到摘下口罩的言承旭，從後車廂拿行李之際，還轉頭對著林志玲露出笑容，隨即衝進酒店直接搭乘電梯去房間。至於近乎素顏的林志玲，也在女助理陪同下，跟著言衝進電梯。

根據報導，林志玲在大馬的工作已於10日下午結束，11、12日便以私人行程留在當地，而言承旭打從一下飛機，身邊就沒有任何工作人員或隨行助理，感覺也是私人行程不是來工作，如今兩人不僅一起搭車到酒店被看到，更一同搭電梯進房間，兩人世紀復合不言可喻。

難怪林志玲日前在微博會PO出比基尼照片，看來是因為有男友言承旭即將來陪伴，心情大好的關係。