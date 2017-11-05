伍佰出演古裝電影《奇門遁甲》 親手打造「老大歌」NOWnews今日新聞 (2017-11-05 18:08)
即將在12月15日於大陸上映的電影《奇門遁甲》是徐克和伍佰的第三次合作。睽違17年，伍佰再次主演電影，更第一次演出武俠古裝片，片中伍佰飾演霧隱門的老大一角，和眾師弟妹們共同抵抗外星人入侵地球。拍片期間，與伍佰私交甚篤的徐克提出：「寫一首老大的歌吧！」伍佰因拍戲而靈感大爆發，僅花半天時間即寫出三個版本的「老大歌」，徐克聽完立馬挑中兩首放進電影裡。
〈誰是老大〉由伍佰作詞、作曲、編曲，特別加入南胡、三弦等樂器，中國風的歌曲很符合電影的意境。8日也會在北京舉辦《奇門遁甲》電影主題曲發布會。而用於片尾的「老大歌」是〈唯我獨大〉，由伍佰創作演唱，張狂的曲式，淋漓盡致的表現出此一武俠奇幻大片的風格。
▲伍佰第一次出演古裝片，在《奇門遁甲》中飾演霧隱門的老大一角。（圖／環球提供 , 2017.11.05）
大家在聽完兩首歌曲後都直呼「伍佰是自己創造潮流的大師啊！」至於另外一首歌〈我是老大〉，收錄在伍佰的個人專輯《釘子花》裡。電影《奇門遁甲》不但是伍佰主演的第一部古裝片，造型更為伍佰量身打造長髮大俠的造型，此外還有很多吊鋼絲的戲，在風沙很大的外景地拍攝，讓伍佰笑言：「老大不好當啊！」
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