宋慧喬蜜月緊勾宋仲基 甜曬「老公視角照」有夠閃NOWnews今日新聞 (2017-11-05 17:50)
宋慧喬與宋仲基在上月31日舉辦世紀婚禮，隔日宋仲基低調現身前輩金柱赫靈堂致意，小倆口才悄悄飛往歐洲度蜜月。經紀公司為保護兩人隱私，不公開任何行程、航班，但夫妻倆仍舊被網友直擊現身西班牙，今（5）日宋慧喬還曬出「老公視角照」，新婚的幸福甜蜜溢於言表。
宋慧喬與宋仲基夫妻倆皆擁有超高人氣，對於蜜月一事極盡低調，僅透露到歐洲度蜜月，行程則十分保密。有網友目擊宋宋夫婦現身馬德里機場，宋慧喬坐著等宋仲基拿行李，而後一路緊勾宋仲基，感情十分黏踢踢。
▲宋慧喬與宋仲基出現在西班牙街頭。（圖／翻攝自微博，2017.11.05）
宋慧喬於IG曬出在餐廳吃飯的照片，只見她嘴唇微噘，相當可愛，這張「老公視角」也被網友紛紛狂讚甜死人。宋慧喬難得更新蜜月照，不僅傾國傾城的樣貌迷倒一票網友，其中她戴在手上的婚戒，更被網友狂讚有夠閃，頻頻敲碗希望宋慧喬能曬出與宋仲基的甜蜜同框照呢。
▲宋慧喬、宋仲基飛往歐洲度蜜月。（圖／翻攝自IG，2017.11.05）
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