余皓然肖像遭惡質廠商冒用 不堪其擾發聲明澄清NOWnews今日新聞 (2017-11-05 17:12)
現年44歲的余皓然與王中平結婚20年，即便生了一子一女，身材依舊保養得宜。近日余皓然在臉書發聲明，表示多年前的肖像影片遭盜用，目前已交由律師處理，呼籲網友別輕易上當。
據《蘋果日報》報導，余皓然多年前參加醫美活動，現場試用廠商給的除斑膏，如今影片再度在臉書瘋狂轉載，讓她不勝其擾。余皓然表示有很多網友看到該則影片來詢問，她強調自己沒有代言此產品，也有請助理找出席醫美活動的廠商詢問，但診所現今與該藥廠無合作，也無法取得聯繫管道。
余皓然在無法取得聯絡管道下，先在臉書發聲明，以免網友誤會，同時也詢問律師該如何處理，律師表示要先找到源頭，才能進行提告動作。只是當余皓然到該臉書專頁澄清，就立即被封鎖，讓她相當無奈，最後余皓然再次澄清沒有代言除斑膏，該產品也跟她無任何關係。
▲余皓然透過臉書發聲明。（圖／翻攝自臉書，2017.11.05）
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