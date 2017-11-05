（中央社記者汪宜儒高雄5日電）「十幾年沒拍電影，再回來，得拍個題材吧，是可以純粹面對電影、做點社會關懷、跟大家溝通分享一些想法」，導演王明台說。他的新作「順雲」，是講女性在台灣社會的被動狀態。



睽違13年，在商業電視劇走闖了一大圈，王明台又回到電影的行列，今年交出新作「順雲」，由劉引商、陳季霞主演，入選為今年高雄電影節的「台灣越界」電影，11月10日正式上映。



今年51歲的王明台，過去執導過「鹹豆漿」、「戀人」等電影作品，都以愛為題，不斷追索。在高雄電影節映前的訪問中，王明台笑說自己年紀到了，他的觀察也不同了，「不論是自己家族或是身邊朋友、同學，已經得開始面對家中長輩的年老狀態」。



王明台說：「在這種時候，我特別覺得當一個男生比較幸福。在台灣，男生從小並不會被教育成打掃家裡、下廚煮飯的照顧者，所以當有長輩需要照護，多數都是女性角色去擔任，妹妹、媳婦…其實女生很辛苦。」



2013年，由溫郁芳編劇、王明台執導的迷你劇「含苞欲墜的每一天」，處理了30多歲的女子在台灣傳統價值下必然面對的結婚問題。王明台的心思細膩，身旁的工作夥伴也多為女性，對於女性的處境，他深感同情與不公。



「女生很多事情是很被動的，她要照顧父母，但那未必不是家中其他兄弟的責任；她要面對婚姻、從原生家庭進入另一個陌生的家庭，但在慾望、身體、情感、性等層面，女性卻經常被動，沒有什麼選擇，某種無奈與可悲。」王明台嘆。



在「順雲」中，王明台以一位60歲未婚女性「順雲」照顧80歲老母親的故事為主線，佐以順雲與學校主任一段難以言說的感情狀態，還有長期受到阿公侵害的小女孩的靜默無奈。



王明台說：「我們身邊有太多順雲，卻沒有人很具體的說出來，我們都知道她們的處境，卻總是忽略、不在意，電視新聞看到了，也只是叫一聲『好可憐』，然後就轉台看韓劇了。」



他認為，台灣女性的處境或許開始慢慢改變了，但還是有許多的「順雲」不被關注，還是有很多暴力無所不在，小女孩的設定，就是種提醒。王明台還說：「透過『順雲』，我想讓大家關心一下身邊的『順雲』，看一看身邊的女生們。」1061105