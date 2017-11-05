▲黃明志巧遇D槽女神之一的明日花綺羅，害羞的他只敢與明日花眼神交流。（圖／量能文創提供 , 2017.11.05）

創作鬼才黃明志出道十年，大陸商演開胡，因為強烈個人風格，常有網路謠言說明志無法到內地演唱，黃明志11月5日受邀武漢音樂節，此音樂節規模之大，預計將有二十萬粉絲來朝聖這個音樂節，是黃明志的內地處女秀。

黃明志《4896演唱會》倒數20天公布部分嘉賓，主辦單位透露嘉賓名單包括黃明志的子弟兵，何念兹、進辣寶貝等將會與他同台合唱。另一演唱會彩蛋為台北場《4896演唱會》也將有「歪歌趴」，讓歌迷得到身心靈徹底解放。

而他之前一直說要拍A片級的藝術電影，日前明志和D槽女神明日花綺羅不期而遇。他說這是他單身時的回憶，見到明日花的第一時間有點傻住，視線根本不敢往下看， 因為後面趕著有工作行程，無法多聊，兩人僅用眼神交流，黃明志表示很希望有機會可以跟明日花綺羅合作，會好好規劃很棒的劇本，才會開口邀請，畢竟是年輕時的女神一定不能漏氣。