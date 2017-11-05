地球小姐選美 台灣佳麗趙曦參賽中央社 (2017-11-05 17:10)
2017年地球小姐選美活動，4日晚上在菲律賓巴賽城舉行總決賽，趙曦為台灣參賽者。中央社記者林行健巴賽城攝 106年11月5日
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