陳艾琳暌違2年首露面 談男友甜笑：他很狗腿NOWnews今日新聞 (2017-11-05 16:39)
許久未露面的陳艾琳（琳琳）今（5）日出席「Sloggi zero feel」內衣活動，日前才剛去綠島的她笑說自己曬得很黑，「我想整個冬天都白不回來，我去買最深的粉底液，櫃姐還說沒有我的色號」，即便如此，琳琳藉著運動已逐漸控制憂鬱症病情，並坦言現在都不再看任何八卦新聞，更自嘲是「原始人」。問及與另一半相處情況？她表示：「我覺得他（Alex）真的很厲害，無論新聞怎麼亂寫，他都無所謂，反而也會讓我覺得沒關係。」
琳琳與前夫簽字離婚後，與《大學生了沒》固定班底Alex穩定交往，兩人也時常在社群網站曬恩愛。至今已2年沒在螢光幕前出現的琳琳，問及心情如何？她表示現在不把自己當「演藝人員」，認為現在是靠著穿搭、保養方面的專業，獲得廠商青睞，並非像過去一樣上綜藝節目講別人八卦維生。
▲陳艾琳擔任內衣品牌一日店長，分享內衣穿搭。（圖／記者林柏年攝 , 2017.11.5）
▲陳艾琳擔任內衣品牌一日店長，指導現場民眾穿搭。（圖／記者林柏年攝 , 2017.11.5）
談到日前一連串的新聞事件，琳琳反省自己過去在網路上直接發表言論，或許也傷害了當事人，「我以前會把我討厭的事情講出來，但當你經歷很多很多事情，每天都在被別人評論的時候，會覺得他們根本不了解我，所以我現在傾向於慢慢體會，比較不會去大放厥詞。」
問及男友會不會陪她一起挑選內衣？琳琳立馬甜笑：「他很狗腿，會說我穿什麼都好看！」但也正是因為男友的正能量擄獲琳琳芳心，她表示日前去便利商店買東西，才發現自己上了周刊封面，沒想到男友竟樂觀地說：「封面成就解鎖。」
琳琳認為當心理有狀況出現時，去戶外走走、運動會讓心境更開闊，目前轉職花藝師的她，透露正在準備考試，已接過不少case，希望未來會以其他專業出現在大眾面前。
▲陳艾琳擔任內衣品牌一日店長，分享內衣穿搭。（圖／記者林柏年攝 , 2017.11.5）
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