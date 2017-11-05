太妍也槓上SM 網憂少時5人團再有變數NOWnews今日新聞 (2017-11-05 16:35)
韓國女團少女時代(少時)出道至今長達10年，不過在歷經Jessica退團之後，日前居然又爆出成員秀英、徐玄、Tiffany都不再續約，令現在的少時只剩下5人繼續活動，但萬萬沒想到，連身為隊長、乖乖牌的太妍，居然都公開表達對所屬經紀公司SM的不滿，令粉絲擔心少時5人團仍有變數。
根據韓媒報導，少時2013年推出的歌曲《I Got A Boy》，日前在YouTube成功突破2億次點閱率，令成員們都非常高興，連大小媒體都報導了這件「喜事」，卻獨獨不見SM大肆宣傳這個好消息，這讓太妍相當不以為然。
她乾脆自己把這個好消息貼在IG上，跟所有粉絲分享，並且tag了其他7名成員，太妍po文表示很感謝當時為這支MV出過力的人，也感謝粉絲們的支持，但最後居然留言說「你不開心嗎？你在做甚麼？」擺明相當不滿SM，令粉絲心驚之餘又替太妍感到無奈。
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