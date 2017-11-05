▲稻垣吾郎和KANA上演求婚和結婚秀。（圖／翻攝稻垣吾郎、草彅剛推特，2017.11.05）

已經離開傑尼斯事務所的前SMAP成員稻垣吾郎、香取慎吾、草彅剛，居然破天荒為AbemaTV進行長達72小時的網上直播節目《72小時真心話TV》，而且稻垣吾郎還在節目中挑戰「求婚」，一位23歲來自關西的女子KANA，當場答應他的求婚，隨即在下午舉行結婚典禮。

根據報導，這個節目從早上開始到現在仍在進行中，稻垣吾郎更在推特轉發說：「我今天要結婚了，這是我們兩人第一次合照！」讓外界嚇到不行，甚至連香取慎吾、草彅剛、以及稻垣的同性密友HIRO，都在下午舉行的婚禮現場大玩自拍祝賀。

據悉，節目要直播到今晚8點結束，從早上稻垣求婚KANA成功並得到結婚許可，找來女方家長在下午舉行結婚典禮，全都一應俱全，整個直播已經吸引超過6百萬人次收看。

雖然一開始粉絲驚愕不已，但後來又看到稻垣在部落格PO文標籤中寫了「假設的婚禮」，讓大家明瞭應該只是藉結婚之名炒作該節目，才讓所有人大鬆一口氣。

倒是稻垣吾郎在節目中透露想「婚」的意願，感覺相當真心，甚至對結婚對象開出「價值觀相近」、「長髮」、「年齡30多歲至43歲（與稻垣同齡）」等條件，感覺都不像是開玩笑的Fu。