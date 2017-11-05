



15歲那年因參加韓國跨國選秀活動奪冠、成為台灣唯一透過選拔而成為練習生的天才少年新人蘇一晉，是繼周子瑜後，第２位在韓國演藝圈出道的台灣囡仔；這幾年經過培訓及在中港台三地累積表演經驗，終於返回家鄉台灣，在11/3數位發行了自己創作的全新數位單曲--｢雕像」！蘇一晉把幾年出道的心情寫入新歌，曾因選秀被簽入韓國最大娛樂公司CJ E&M、並透過合作公司FNC娛樂訓練，幸運成為人氣韓團CNBLUE、FTISLAND師弟的他，年紀輕輕接受兩年練習生嚴格訓練，天天被罵、兩個月吃泡麵果腹成家常便飯，初生之犢不畏虎的他吃苦當吃補熬出頭，先前還在北京發片宣告出道，讓天王劉德華錄下｢永遠支持」話語打氣！原來從小就是劉德華粉絲、還曾在他生日會上表演舞蹈的蘇一晉，把他視為永遠的偶像，除了把自己英文名字也取為”andy”外，更秉持著偶像在演藝圈的工作態度及給他的建議--”莫忘初衷”，讓年僅19 的蘇一晉闖出一片天，有著韓國練習生背景再加上天王劉德華加持，讓即將返台兩周宣傳的他可說備受各界矚目！

年紀輕輕就有機會被韓國知名公司簽下當練習生，蘇一晉深感幸運並珍惜，事實上近兩年的魔鬼訓練其實讓他吃盡苦頭，除了不分假日每天訓練11個小時，包括舞蹈、聲樂、語言、肢體課程都專人教授，蘇一晉苦笑說，｢當時上課的唯一回憶就是”天天被罵”，不管你多好還是會被罵，每堂課如果達不到要求罵得更兇，”被罵”已經成了常態！最痛苦的是聲樂跟語言課，因為我英文不好、韓文也不懂，所以常被罵到豬頭。」蘇一晉笑說，｢最擔心的還是我爸媽，因為訓練很累，很多時候都是回家就睡著了，有一次我爸媽打了40多通個電話都沒有接到，以為出事，最後打去了公司才確定平安！」

而除了自己能忍肯拚的個性讓蘇一晉熬出頭，另外一個重要的原因，就是蘇一晉內心總有一個最強大的安定力量支柱在支撐他勇往直前的信念，那個支柱就是他永遠的偶像劉德華！原來從小因為姐姐也喜歡劉德華、耳濡目染下看到華仔在舞台上的超級魅力及認真表演的態度，讓蘇一晉也成為華仔忠實粉絲，除了把自己名字取為”andy”，每年都會固定參加華仔生日會的他，四年前在華仔慶生會上表演麥可傑克森舞蹈，讓華仔開心不已而用力擁抱親吻他，也因此留下深刻印象。蘇一晉成為選秀冠軍後，華仔當時還在第一時間在部落格發文說，「他也叫andy，姓蘇，andy…So…Marvelous！」此外，在兩年前蘇一晉的北京發片記者會上，華仔也”獻聲”錄下感動語為他打氣，華仔特別說，｢我是華仔哥哥，從小看你長大，知道你是一個努力的小孩，記得阿，在演藝圈你要兩倍努力才能做得比別人好，保持純真，莫忘初衷，華仔哥哥會永遠支持你！有人任何迷惘，不要害怕！找我，我一直都在！我支持你！」

也因為如此，讓蘇一晉一直謹記天王教誨，在演藝圈努力不懈的奮鬥及堅持讓自己進步，去年因為與韓國經紀公司理念不同合平解約的他，隨後馬上被香港新銳經紀公司—浩鋒娛樂相中簽下，開始積極妥展他在中港台三地的演藝事業；除了去年受邀到湖南衛視中秋晚會上與孫楠合唱外，蘇一晉也開始自己創作許多歌曲，這次返台的首支主打｢雕像」就是他的最新力作！才19歲、顏值肉體都屬於”小鮮肉”等級的蘇一晉，將以全新面貌，光榮返鄉勇闖華語樂壇！

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』